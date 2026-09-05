"Też będzie sędzią-dublerem?". Przydacz stawia pytanie w sprawie Berka

Sejm wybrał w piątek Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek do niedawna pełnił funkcję ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej.

W głosowaniu w Sejmie nad wyborem nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego wzięło udział 437 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 219. Za kandydaturą Macieja Berka zagłosowało 226 posłów, a za kandydaturą zgłoszonego przez PiS Artura Kotowskiego – 184.

Berek wprost z rządu do TK. Przydacz stawia pytanie

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, we wpisie na platformie X przypomniał, że Maciej Berek miałby zająć w TK miejsce sędziego Justyna Piskorskiego, którego – jak przypomniał – "cała Koalicja Obywatelska nazywała sędzią-dublerem, tylko dlatego, że był wybrany na miejsce sędziego Lecha Morawskiego".

"Czy w takim razie pan minister Berek też będzie dla nich sędzią-dublerem czy nastąpił cud ozdrowienia tej sytuacji przez sam wybór »prawej ręki« Donalda Tuska?" – zapytał Marcin Przydacz.

Kim jest Maciej Berek?

Maciej Berek pełnił funkcję ministra-członka Rady Ministrów i szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów od powołania obecnego gabinetu Donalda Tuska w grudniu 2023 roku. W marcu 2025 roku stanął zaś na czele powołanego w kancelarii premiera rządowego zespołu ds. deregulacji. W lipcu 2025 roku, przy okazji rekonstrukcji rządu, został ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu.

W poprzednich latach Maciej Berek pełnił szereg funkcji w urzędach obsługujących konstytucyjne organy władzy publicznej. W latach 2007-2015 był prezesem RCL, a w latach 2008-2015 sekretarzem Rady Ministrów. Był też dyrektorem generalnym Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wicedyrektorem Departamentu Budżetu i Finansów oraz wicedyrektorem Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli. Pełnił też funkcję dyrektora Centrum Informacyjnego Senatu. Przez dwie kadencje był członkiem Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

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