Stępień po stronie Nawrockiego w sporze z Czarzastym. "Sejm nie postąpił słusznie"

Sejm wybrał w ubiegły piątek Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek do niedawna pełnił funkcję ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej.

W głosowaniu w Sejmie nad wyborem nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego wzięło udział 437 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 219. Za kandydaturą Macieja Berka zagłosowało 226 posłów, a za kandydaturą zgłoszonego przez PiS Artura Kotowskiego – 184.

Wątpliwości w sprawie wyboru Berka. Bogucki zwrócił się do Sejmu

Zbigniew Bogucki potwierdził w środę, że Kancelaria Prezydenta RP wysłała pismo do Kancelarii Sejmu w sprawie wyjaśnienia okoliczności procedowania formalnie kandydatury Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Szef Kancelarii Prezydenta RP podkreślił, że są "gigantyczne wątpliwości" co do tego, czy Maciej Berek ma 10-letni staż radcy prawnego.

Siwiec odpowiedział Nawrockiemu

W piątek szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec oświadczył w piśmie skierowanym do prezydenta Karola Nawrockiego, że "marszałek Sejmu oczekuje niezwłocznego przyjęcia ślubowania od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berka". Dodał, że kwestionowanie prawidłowości wyboru przez Sejm sędziego TK "nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach".

W piśmie dodał, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapoznał się z pismem Zbigniewa Boguckiego i "stoi na jednoznacznym stanowisku, że żądanie udostępnienia wymienionych w ww. piśmie dokumentów jest pozbawione podstawy prawnej".

Stępień po stronie Nawrockiego. "Sejm nie postąpił słusznie w tej sprawie"

Głos w sprawie zabrał były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. W rozmowie z 'Faktem" przyznał, że "każdy może domagać się udostępnienia informacji, a brak jej udzielenia jest wyłącznie przejawem zaostrzającego się konfliktu na tej linii".

Zaznaczył, że nie "pochwala tego rodzaju decyzji" Sejmu.

– Pałac, jeśli wystąpił o te informacje, oczywiście powinien je otrzymać. Zresztą, każdy ma do tego prawo. Zwykły obywatel również może wystąpić o udostępnienie takiej informacji i powinien ją otrzymać. Sejm nie postąpił słusznie w tej sprawie – ocenił.

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego stwierdził przy tym, że "sprawa nieudzielenia informacji publicznej może ostatecznie zakończyć się w sądzie".

Jerzy Stępień dodał jednak, że prezydent nie ma prawa podważać wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

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