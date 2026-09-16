Sommer: Będzie pakt senacki z PiS i Braunem. Oto dlaczego

W najnowszym nagraniu na swoim kanale YouTube Telewizja Polska 24 Piotr Barełkowski rozmawiał z redaktorem naczelnym "Najwyższego Czasu" Tomaszem Sommerem. Jednym z tematów był potencjalny pakt senacki PiS, dwóch Konfederacji i Rozwoju Plus. Zdaniem Sommera taki pakt ostatecznie zostanie zawiązany.

Bez Brauna?

Na obecnym etapie PiS i środowisko prezydenta, który miałby być politycznym patronem całego przedsięwzięcia, komunikują, że nie widzą w takim pakcie Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Niechęci wobec perspektywy obecności Brauna w przyszłym polskim rządze nie kryje Waszyngton.

Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP, były członek Platformy Obywatelskiej i były doradca Jana Rokity, Wojciech Kolarski oznajmił w wywiadzie dla Dominiki Wielowieyskiej w TOK FM, że nie widzi możliwości współpracy z Grzegorzem Braunem w ramach tak zwanego paktu senackiego prawicy.

Konfederacja Korony Polskiej oznajmiła w reakcji, że skoro prezydent i kierownictwo PiS nie chce paktu z Braunem, to jest gotowa wystawić własnych kandydatów we wszystkich 100 okręgach senackich.

Sommer: Kaczyński nie rozwali paktu senackiego

Sommer ocenił, że finalnie PiS nie odrzuci ani paktu senackiego z partią Brauna, a także nie odrzuci po wyborach koalicji w Sejmie, jeżeli wyniki pokażą, że konstelacja z Koroną jest potrzebna, żeby nie było kolejnego rządu obozu Donalda Tuska.

– Nie zrezygnują, oni się targują, potraktujmy to ze zrozumieniem – powiedział publicysta.

– Czyli nie wierzy pan w sprawczość ambasadora [USA – red.] Rose’a? – dopytał Barełkowski.

– W tej sprawie nie – odpowiedział Sommer.

Jak tłumaczył, Konfederacja WiN swoimi notowaniami jest już bardzo blisko PiS-u. Jeśli Jarosław Kaczyński oponowałby przeciwko paktowi senackiemu, to mogłoby się okazać, że zostanie zawiązany pakt: Konfederacja WiN, Konfederacja Korony i Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego bez PiS-u. – Wtedy Kaczyński bierze zero. Jego ludzie przyjdą do niego i powiedzą: Panie Jarosławie, panu pan Rose coś powiedział i teraz my wszyscy wypadamy z gry? – mówił Sommer.

Skutki dla PiS

Publicysta powiedział, że obwieszczenia Romana Fritza, że Korona już szuka kandydatów na senatorów również należy traktować jako element targów politycznych.

– Skoro jest system jednomandatowy to działa on tak, że w danym okręgu ktoś bierze jeden mandat i koniec. Wszyscy inni wystawiają gębę na pośmiewisko. Jeżeli te organizacje [PiS, dwie Konfederacje i Rozwój Plus – red.] pójdą oddzielnie, to w zdecydowanej większości okręgów będzie zwycięzca od Tuska i paru gości, którzy wystawią gęby na pośmiewisko – zwrócił uwagę.

Zdaniem Sommera działacze PiS ewidentnie chcą koalicji również z Braunem, by pokonać Tuska, a jeżeli Kaczyński się na to nie zdecyduje i Tusk wygra, to dramatycznie odbije się to na notowaniach Prawa i Sprawiedliwości.

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