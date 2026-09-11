Różnice nie wzięły się znikąd

NA PIERWSZY OGIEŃ Na listach wyborczych komitetu partii w wyborach do Senatu w 2027 r. Konfederacja Korony Polskiej wystawi stu kandydatów; po jednym w każdym okręgu wyborczym” – ogłosił poseł Roman Fritz, jeden z liderów KKP.
„Nie ma woli stworzenia prawicowego porozumienia do Senatu, więc KPP zawalczy samodzielnie” – dodał. Wcześniej zareagował na X na słowa prezydenckiego ministra Wojciecha Kolarskiego, który wrozmowie w TOK FM stwierdził: „Nie widzę możliwości współpracy z Grzegorzem Braunem w ramach tzw. paktu senackiego prawicy. Grzegorz Braun głosi poglądy prorosyjskie. Prezydent Nawrocki wRosji jest poszukiwany listem gończym”.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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