Różnice nie wzięły się znikąd

„Nie ma woli stworzenia prawicowego porozumienia do Senatu, więc KPP zawalczy samodzielnie” – dodał. Wcześniej zareagował na X na słowa prezydenckiego ministra Wojciecha Kolarskiego, który wrozmowie w TOK FM stwierdził: „Nie widzę możliwości współpracy z Grzegorzem Braunem w ramach tzw. paktu senackiego prawicy. Grzegorz Braun głosi poglądy prorosyjskie. Prezydent Nawrocki wRosji jest poszukiwany listem gończym”.