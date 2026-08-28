Czy Nawrocki dobrze reprezentuje Polskę na świecie? Wyniki sondażu

Badanie przeprowadzone przez Instytut Pollster na zlecenie "Super Expressu" dotyczyło oceny aktywności zagranicznej prezydenta, który w pierwszym roku kadencji odbył liczne wizyty zagraniczne i spotkał się z przywódcami innych państw. Szczególnie dobre relacje Nawrocki utrzymuje z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Jednocześnie głowa państwa prezentuje bardziej zdecydowane stanowisko wobec Ukrainy, podkreślając potrzebę równowagi interesów i ograniczenia jednostronnych kosztów ponoszonych przez Polskę.

Politolog dr Bartłomiej Machnik z UKSW ocenił na łamach "SE", że w badaniu widoczne są utrwalone podziały związane z politycznymi sympatiami i antypatiami wobec prezydenta.

Ekspert zwrócił uwagę, że Nawrocki prowadzi bardziej ofensywną politykę zagraniczną niż jego poprzednik Andrzej Duda. Jak zaznaczył, w dyplomacji istotna jest obecność w najważniejszych stolicach oraz spotkania z kluczowymi przywódcami. Jednocześnie – jak podkreślił – sondaż nie badał skuteczności działań prezydenta ani ich konkretnych rezultatów.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 7-8 sierpnia na próbie 1022 dorosłych Polaków.