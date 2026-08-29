Polacy wybrali najgorszego ministra edukacji. Jest lider sondażu

W sondażu SW Research dla "Wprost" Polaków zapytano o najgorszego ministra edukacji.

Sondaż: Polacy wskazali najgorszego ministra edukacji. Czarnek liderem

Pierwsze miejsce w niechlubnym rankingu zajął Przemysław Czarnek, którego wskazało 33 proc. badanych.

Nowacka i Giertych na podium

Na drugim miejscu znalazła się obecna minister edukacji Barbara Nowacka, na którą wskazało 18,3 proc. ankietowanych.

Podium zamyka Roman Giertych, który uzyskał 11,1 proc. głosów w sondażu.

Na dalszych miejscach znaleźli się: Anna Zalewska (5,4 proc.), Krystyna Szumilas (2,7 proc.), Joanna Kluzik-Rostkowska (2,6 proc.), Dariusz Piontkowski (1,7 proc.) oraz Katarzyna Hall (1,3 proc.).

23,8 proc. respondentów nie ma zdania w sprawie.

Przemysława Czarnka, jako najgorszego ministra edukacji, najczęściej wskazywały następujące grupy badanych: kobiety (36,9 proc.), ankietowani w wieku powyżej 50 lat (38,9 proc.), z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (37,2 proc.) oraz z miast z liczbą ludności w przedziale 200-499 tys. (43,1 proc.).

Z kolei najbardziej krytyczni wobec Barbary Nowackiej okazali się: mężczyźni (20,7 proc.), respondenci do 24. roku życia (21,1 proc.), z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (28,8 proc.) oraz z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (24,6 proc.).

Natomiast Romana Giertycha za najgorszego ministra edukacji uważają najczęściej: mężczyźni (12,1 proc.), badani w wieku 35-49 lat (14,6 proc.), z wykształceniem zasadniczym zawodowym (17,2 proc.) oraz z miast do 20 tys. mieszkańców (18,8 proc.).

Sondaż został zrealizowany w dniach 18-19 sierpnia 2026 roku przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 809 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia. Wyniki zostały zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku.

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