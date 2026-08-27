Wpadka Nowackiej na Campusie. "Jestem gościnią i gospodarką"

Campus Polska Przyszłości organizowany jest po raz piąty. Według danych przedstawionych przez Trzaskowskiego w dotychczasowych edycjach wzięło udział łącznie około 5 tys. osób. W tym roku w Olsztynie ma pojawić się tysiąc uczestników. Zaplanowano 120 wydarzeń z udziałem 240 prelegentów. Wielką nieobecną tegorocznej edycji będzie prof. Barbara Mróz-Gorgoń, która odwołał swoją obecność kilka dni temu.

Jednym z gości występujących w czwartek na scenie była minister edukacji Barbara Nowacka. W panelu obok minister miała wystąpić Agnieszka Wiśniewska z Krytyki Politycznej. Sam początek rozmowy zrobił spore zamieszanie w sieci. Internauci podają dalej wideo, na którym minister edukacji zastanawia się na głos, jak powinna się przedstawić, by dać zadość feminatywom. Polityk tak się "zakręciła", że próbowała samą siebie przedstawić jako "gospodarkę".

– Jestem w dziwnej roli bycia gościną i gospod… gospodarką? Gospodynią… nie chodzi żeby prosto odmienić tylko odmienić zachowując formę sprawczą – mówiła Nowacka na scenie.

Trzaskowski: Próbują nas naśladować

W środę Rafał Trzaskowski rozpoczął piątą edycję Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie.

Już podczas otwarcia odniósł się do innej inicjatywy kierowanej do młodych, która będzie miała miejsce w najbliższy weekend w Juracie. – Jak widzicie, próbują nas naśladować. Jednym się to udaje lepiej, drugim trochę gorzej – powiedział.

Choć prezydent Warszawy nie wymienił nikogo z nazwiska, jego słowa padły tuż przed wydarzeniem "Przyszłość.pl", które odbędzie się 29 i 30 sierpnia w Rezydencji Prezydenta RP w Juracie. Karol Nawrocki zaprosił tam osoby w wieku od 18 do 26 lat.

Trzaskowski: Niech nas naśladują

– Niech nas naśladują, zobaczymy, czy ktokolwiek inny w Polsce będzie w stanie zaproponować młodym ludziom tak otwartą dyskusję. Czy ktokolwiek będzie w stanie zebrać tak wielu ludzi o bardzo różnych poglądach. Czy gdziekolwiek będą zadawane pytania na każdy temat, pytania, które nigdy nie są ustawione, które zawsze są otwarte i czy gdziekolwiek w Polsce uda się stworzyć tak nieprawdopodobną atmosferę, jak tutaj – mówił Trzaskowski.

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