Collegium Humanum na sprzedaż. Padła konkretna kwota

Według ustaleń "Rzeczpospolitej" miał oferować ją za ponad 20 mln zł. Na transakcję musi jednak zgodzić się prokuratura, która zabezpieczyła jego majątek. – Kilka tygodni temu Paweł Cz. szukał na rynku nabywcy na swoją uczelnię. A dokładnie na zakup uprawnień do jej prowadzenia. Posiada je spółka jego i jego brata – mówi "Rzeczpospolitej" menedżer związany z sektorem szkolnictwa wyższego.

Ponad 20 mln zł za uczelnię

Chodzi o uprawnienia związane z wpisem do ministerialnej ewidencji uczelni niepublicznych. Według „Rzeczpospolitej” Paweł Cz. miał oferować uczelnię za ponad 20 mln zł m.in. jednej z wrocławskich placówek niepublicznych. W szczycie działalności uprawnienia do prowadzenia Collegium Humanum miały być wyceniane na 170 mln zł.

Spółka będąca założycielem uczelni nadal należy do Pawła Cz., który ma w niej 98 udziałów. Dwa pozostałe należą do jego brata Kamila Cz.

Do przeprowadzenia transakcji potrzebna jest jednak zgoda Prokuratury Krajowej. Według informacji dziennika, taka decyzja jeszcze nie zapadła. Zabezpieczenia na majątku Pawła Cz. obejmują m.in. zajęcie jego udziałów w spółce. Paweł Cz. jest oskarżony m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, oszustwa oraz przyjmowanie korzyści majątkowych za wystawianie dyplomów.

Mniej studentów i koniec MBA

Po wybuchu afery Collegium Humanum zmieniło nazwę na Uczelnię Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia". Według rozmówców "Rzeczpospolitej" liczba studentów spadła z ponad 20 tys. kilka lat temu do około 5 tys. obecnie. Uczelnia nie prowadzi już także studiów podyplomowych MBA.

Pogorszyła się też sytuacja finansowa spółki będącej założycielem uczelni. Za ubiegły rok wykazała ona ponad 95 tys. zł straty przy 140 tys. zł przychodów netto. Dla porównania w 2023 r. spółka osiągnęła niemal 2,2 mln zł zysku netto przy 7,3 mln zł przychodów ze sprzedaży usług.

Czytaj też:

Afera wokół kolejnej uczelni? "Collegium Humanum to pikuś"