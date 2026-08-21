Nowacka znów majstruje przy pracach domowych. Od września kolejny zakaz

Minister edukacji Barbara Nowacka podpisała w czwartek nowelizację rozporządzenia MEN. W klasach IV–VIII nauczyciele nie będą mogli zadawać uczniom praktyczno-technicznych prac do wykonania w czasie wolnym od zajęć. Zmienią się również zasady dotyczące pisemnych prac domowych.

Koniec z pracami plastycznymi i technicznymi w domu

Nowe przepisy znoszą możliwość zadawania uczniom klas IV–VIII praktyczno-technicznych prac domowych do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Chodzi m.in. o prace wykonywane w ramach plastyki i techniki. Wśród przykładów podawanych w mediach znalazły się rysunki czy wyszywanki. Od 1 września nauczyciel nie będzie mógł zadać takiej pracy uczniowi do wykonania po lekcjach.

Zmiana dotyczy właśnie prac praktyczno-technicznych. Inne zasady będą obowiązywały w przypadku pisemnych prac domowych.

Pisemne prace domowe zostają

W klasach IV–VIII nadal będzie można zadawać pisemne prace domowe. Przepisy doprecyzowują jednak ich cel. Mają one służyć "utrwalaniu, rozwijaniu lub praktycznemu stosowaniu treści nauczania zrealizowanych w czasie zajęć edukacyjnych". Każda pisemna praca domowa wykonana przez ucznia będzie musiała zostać sprawdzona przez nauczyciela. Uczeń będzie musiał również otrzymać informację dotyczącą wykonanej pracy. Pisemne zadania pozostaną nieobowiązkowe.

Nowelizacja przewiduje także możliwość uwzględnienia wykonywania nieobowiązkowych pisemnych prac domowych przy ustalaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej. Uczeń wykonujący takie zadania będzie mógł otrzymać wyższą ocenę roczną, ale nie stanie się to automatycznie. Takie rozwiązanie będzie możliwe tylko wtedy, gdy szkoła zdecyduje się je wprowadzić do szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego określonych w statucie.

W 2024 roku Nowacka wprowadziła nieobowiązkowe prace domowe

To kolejna zmiana przepisów dotyczących prac domowych wprowadzana za kadencji Barbary Nowackiej. 22 marca 2024 r. minister podpisała rozporządzenie, zgodnie z którym od kwietnia tego samego roku zmieniły się zasady zadawania prac domowych w szkołach podstawowych. W klasach I–III nauczyciele przestali zadawać prace domowe do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wyjątkiem zostały ćwiczenia usprawniające motorykę małą, czyli m.in. rozwijające sprawność dłoni.

W klasach IV–VIII prace domowe stały się nieobowiązkowe i nieoceniane. Wykonanie albo niewykonanie zadania nie mogło być oceniane.

Nowacka, przedstawiając wówczas zmiany, tłumaczyła je potrzebą ograniczenia obciążenia uczniów poza szkołą.

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