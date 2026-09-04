Głośne weta Nawrockiego. Polacy w sondażu ocenili decyzję prezydenta

W nowym sondażu SW Research dla portalu Onet.pl Polaków zapytano: "Jak ocenia Pani/Pan decyzję Karola Nawrockiego o trzykrotnym zawetowaniu ustawy regulującej rynek kryptowalut w świetle ujawnionych informacji o działalności Zondacrypto?".

Nawrocki trzy razy zawetował ustawę o kryptowalutach. Sondaż: Polacy ocenili decyzję

39,1 proc. ankietowanych w sondażu negatywnie ocenia weta prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustaw o kryptoaktywach.

22,1 proc. badanych uważa, że prezydent podjął dobrą decyzję.

10,8 proc. respondentów neutralnie ocenia weta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy dotyczącej kryptowalut.

Sprawy nie zna 16 proc. badanych, a 12 proc. Polaków wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Najbardziej negatywnie decyzje Karola Nawrockiego w sprawie wet ustaw dotyczących rynku kryptowalut, oceniają osoby powyżej 50. roku życia. W tej grupie 51,6 proc. źle ocenia prezydenckie weta. Neutralnie ocenia je 6,8 proc., a pozytywnie – 21,3 proc. badanych.

W piątek Sejm znów spróbuje odrzucić weto prezydenta

W czwartek Sejm na posiedzeniu plenarnym wysłuchał sprawozdania Komisji Finansów Publicznych dotyczącego wniosku o odrzucenie ostatniego prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptoaktywach.

Prezydent Karol Nawrocki 11 czerwca po raz trzeci zawetował przepisy rządowej ustawy o rynku kryptoaktywów. Karol Nawrocki przekonywał, że rząd zamiast realnie rozwiązać problem "z uporem maniaka uprawia walkę z »kryptocieniem«". Przy wcześniejszych wetach prezydent argumentował, że zaproponowane przez rząd przepisy nadregulują rynek i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Przeciwnego zdania była strona rządowa, która argumentowała, że nowe regulacje mają pomóc w walce z nadużyciami na tym rynku i mają chronić konsumentów.

W piątek w Sejmie kolejne głosowanie dotyczące odrzucenia weta prezydenta w tej sprawie.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został przeprowadzony w dniach 31 sierpnia – 1 września 2026 roku metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 ankiet na ogólnopolskiej próbie dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy – próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

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