"Proszę natychmiast dać znać". Tusk zwraca się do Nawrockiego

Prezydent Nawrocki przekonuje, że zawetowana przez niego ustawa o kryptowalutach zawiera przepisy budzące poważne wątpliwości.

Do kwestii kryptowalut odniósł się podczas środowego posiedzenia rządu premier Donald Tusk.

– Z tego miejsca apeluję tu do wszystkich parlamentarzystów i do pana prezydenta Nawrockiego ws. kryptowalut i weta. W piątek mamy szansę podjąć decyzję, dzięki której ustawa, która reguluje rynek kryptowalut, wejdzie w życie. Ta szansa jest realna, zależy od waszego głosowania i także, jak sądzę, od stanowiska prezydenta – powiedział szef rządu.

Tusk apeluje do Nawrockiego

– Proszę natychmiast dać znać wszystkim, którzy do tej pory blokowali tę ustawę, że zmienił pan zdanie, panie prezydencie, bo być może pan nie przewidział ponurych konsekwencji tego weta – mówił Tusk.

Jak zaznaczył premier, "to weto, blokowanie tej ustawy, to nie była tylko ochrona brudnych interesów jakichś partyjnych kolegów, to byłoby pół biedy".

– To weto zablokowało także wejście w życie ustawy, która bardzo utrudniała finansowanie działań terrorystycznych, działań wrogich, wymierzonych w bezpieczeństwo naszego państwa, ponieważ przygniatająca większość takich operacji terrorystycznych, w tym ustalone przez nas akty sabotażu, podpalenia (...) tam nie było wątpliwości, że sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty – tłumaczył Donald Tusk.

Premier: Rosja korzysta z kryptowalut jako głównego mechanizmu

Zdaniem szefa rządu, beneficjentem braku regulacji jest Rosja.

– Brak regulacji, brak przepisów, brak ustawy powoduje, że na tym rynku można buszować zupełnie bezkarnie, bez żadnej kontroli. I dlatego Rosja korzysta z kryptowalut jako głównego, prawie że jedynego mechanizmu finansowania tego typu przedsięwzięć – przestrzegał premier.

– Musimy w piątek przyjąć tę ustawę także po to, aby utrudnić Rosji działania na terytorium naszego kraju. Tak, żeby utrudnić finansowanie tego typu aktów – zaznaczył Tusk.

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