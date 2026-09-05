Nawrocki zainaugurował akcję. "Sprawia, że jesteśmy narodową wspólnotą"

Prezydent Karol Nawrocki zauważył, że "15. edycja Narodowego Czytania i sama nazwa »Narodowe Czytanie« odnosi się do tego, co najistotniejsze, najbardziej fundamentalne w budowaniu wspólnoty narodowej".

– Bowiem dziedzictwo kulturowe, literatura i język polski to to, co wspólnocie narodowej przez wieki pomaga trwać – dodał.

Narodowe Czytanie. Para prezydencka zainaugurowała akcję

Karol Nawrocki zauważył, że aby naród trwał i by budować narodową wspólnotę, musi mieć umiejętność wyrażania swoich emocji, trwóg, pragnień.

– A więc, by trwała narodowa wspólnota przez kolejne wieki, musi być polski język, w którym wielcy wieszczowie, wielcy poeci tworzą swoje dzieła, a inni je czytają. Literatura ma tę moc, że przenosi polskość przez pokolenia – mówił.

Prezydent zaznaczył, że literatura ma moc przenoszenia polskości ponad granicami całej Europy i całego świata.

– Narodowe Czytanie już od 15 lat przenosi polskość w kolejnych wiekach i sprawia, że jesteśmy narodową wspólnotą – powiedział.

"Nie ma polskiej literatury bez Adama Mickiewicza"

Karol Nawrocki podkreślił, że nie ma polskiej literatury bez Adama Mickiewicza. Dodał, że to fundamentalna, kluczowa postać dla zrozumienia polskiej duszy i polskiej narodowej tożsamości.

"Dziady" – lektura lektur

Z kolei pierwsza dama Marta Nawrocka zauważyła, że Narodowe Czytanie odbywa się w ponad 40 krajach na całym świecie.

– Dzięki polskiej literaturze jesteśmy dzisiaj wszyscy blisko – oceniła.

Marta Nawrocka zwróciła uwagę, że "Dziady" – lektura lektur – łączy głęboką ludową moralność z obrazem Polski pod zaborami.

Prezydent i pierwsza dama odczytali też fragment dramatu rozpoczynając wspólna lekturę w Warszawie.

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