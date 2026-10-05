Zostań mecenasem wydania książki „Libertarianizm” Stanisława Wójtowicza

Libertarianizm Stanisława Wójtowicza to nie tylko wprowadzenie do libertariańskiej filozofii, ale również doskonała lektura dla kogoś, kto chce poznać podstawowe problemy filozofii polityki i ekonomii.

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O Czym jest książka?

Libertarianizm to systematyczny traktat, który w jednym tomie przedstawia filozofię libertariańską.

Przeczytaj fragment (Spis treści, Wprowadzenie i część Rozdziału 1)

Libertarianizm to jedna z najmłodszych i najbardziej intrygujących filozofii politycznych. Libertarianie za najwyższą wartość polityczną uznają wolność jednostki i nieufnie patrzą na państwo. Czy ich filozofia może być odpowiedzią na problemy współczesnego świata?

Na niemal 700 stronach Stanisław Wójtowicz przedstawia filozofię libertariańską w sposób dogłębny, a zarazem przystępny. Od filozoficznych podstaw, poprzez opis postulowanych przez libertarian systemów politycznych, aż po wolnorynkowe rozwiązania problemów takich jak opieka medyczna czy edukacja. Szczególne miejsce w książce zajmuje opis anarchokapitalizmu – całkowicie bezpaństwowej formy ładu społeczno-politycznego.

Libertarianizm w jednej książce

Osoby zainteresowane libertarianizmem poznają go zwykle stopniowo – czytając kolejne artykuły i polemiki, poznając nowe argumenty. W pewnym momencie pojawia się jednak potrzeba, by połączyć tę wiedzę w spójną całość.

Libertarianizm Stanisława Wójtowicza jest odpowiedzią na tę potrzebę. Pokazuje on, że libertarianizm to nie luźny zbiór poglądów o podatkach, roli państwa w gospodarce czy prawach jednostki, lecz całościowa filozofia polityczna, której poszczególne elementy łączą się w spójny, przemyślany system.

Libertarianizm nie tylko szczegółowo opisuje filozofię libertariańską, ale zabiera czytelnika w podróż po wielu z najważniejszych problemów filozofii polityki i ekonomii. Czy państwo jest konieczne do zapewnienia porządku społecznego? Jakie prawa mają jednostki i kiedy wolno je naruszyć? Jak działa wolny rynek? Czy państwo powinno go regulować? Czy wolno nam opodatkować bogatych, by pomóc biednym? Czy wyborcy kontrolują rządzących? Lektura Libertarianizmu to doskonałe wprowadzenie do filozofii polityki i ekonomii.

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Książkę POLECAJĄ

„Książka Stanisława Wójtowicza jest najobszerniejszym i najdokładniejszym omówieniem libertarianizmu tak na polskim, jak i międzynarodowym rynku wydawniczym.





Wraz z jej publikacją kończą się czasy, gdy polscy autorzy piszący o tej doktrynie musieli sięgać po zagraniczne opracowania”.

– dr hab. Łukasz Dominiak, prof. UMK

„Tym, co wyróżnia tę książkę – także na tle znacznej części literatury libertariańskiej – jest intelektualna otwartość jej autora. Nie podąża on z góry wyznaczoną ścieżką doktrynalną i nie traktuje raz przyjętych tez jak stanowisk, których trzeba bronić za wszelką cenę. Przeciwnie: konfrontuje swoje argumenty z krytyką, słucha kontrargumentów i wraca do problemu, gdy dostrzega, że dotychczasowe rozwiązanie nie jest wystarczająco dobre. Potrafi porzucić całe partie tekstu i napisać je od nowa, jeśli prowadzi go to do bardziej przekonujących wniosków.





Dzięki temu powstała książka, która nie jest kolejnym manifestem doktryny, lecz zaproszeniem do poważnego namysłu nad tym, jak mógłby wyglądać wolny ład społeczny”.

– prof. dr hab. Mateusz Machaj, UWr

„Siłą książki Stanisława Wójtowicza jest to, że nie zatrzymuje się ona na przedstawieniu libertariańskiej etyki czy ogólnych mechanizmów funkcjonowania wolnego społeczeństwa, lecz pokazuje również, jak w konkretnych obszarach tradycyjnie uznawanych za domenę państwa mogłyby funkcjonować rozwiązania oparte na rynkowej konkurencji i dobrowolnej współpracy.





Dzięki temu książka nie jest wyłącznie opisem odległego ideału. Wiele przedstawionych w niej pomysłów można wprowadzać w życie już dziś, nie czekając na pełne urzeczywistnienie libertariańskiego ładu”.

– Marcin Zieliński

prezes Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR)

O autorze

STANISŁAW WÓJTOWICZ

Stanisław Wójtowicz (ur. 1981 w Poznaniu) – filozof i literaturoznawca. Po napisaniu doktoratu z literaturoznawstwa zmienił zainteresowania badawcze na filozofię polityki i ekonomię (choć nie przestał kochać literatury). Przygotowuje drugą rozprawę doktorską (tym razem z filozofii), poświęconą libertariańskiej teorii praw. Autor dwóch książek oraz licznych artykułów naukowych. Od 2015 roku prowadzi największy w Polsce blog o libertarianizmie (stanislawwojtowicz.pl). W 2025 roku był letnim stypendystą Instytutu Misesa, gdzie pracował nad problemem stabilności anarchokapitalizmu. Miłośnik Prousta i Dostojewskiego.