Roman Giertych, który jest również posłem i wiceszefem klubu Koalicji Obywatelskiej, od maja jest obrońcą prezesa giełdy kryptowalut Zondacrypto Przemysława Krala.

Giertych obrońcą Krala. Sondaż nie pozostawia złudzeń

W nowym sondażu SW Research dla "Wprost", Polaków zapytano, czy ich zdaniem w tej sprawie może dochodzić do konfliktu interesów.

54,1 proc. respondentów uznało, że tak.

16,2 proc. badanych uważa, że nie dochodzi do konfliktu interesów.

29,8 proc. uczestników sondażu odpowiedziało, że nie ma zdania w tej sprawie.

O tym, że może dochodzić do konfliktu interesów, są przekonane zarówno kobiety (53 proc.), jak i mężczyźni (55,2 proc.). Opinia przeważa też wśród respondentów w każdej grupie wiekowej. Opinię podzielają również wszyscy uczestnicy sondażu z mniejszych oraz większych miejscowości.

Od maja Giertych jest adwokatem prezesa Zondacrypto

Pod koniec sierpnia Roman Giertych poinformował na portalu X, że od maja jest obrońcą Przemysława Krala. "W trakcie czynności procesowych p. Kral przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek, który łącznie z tym, który został zabezpieczony już wcześniej przez organy ścigania, powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych, którzy zgłosili się jako tacy do prokuratury. Na tym etapie to wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie" – napisał poseł Koalicji Obywatelskiej.

Sondaż został zrealizowany w dniach 1-2 września 2026 roku przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia. Wyniki zostały zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku.

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