Bogucki uderza w Tuska. "To jest kryptopaństwo, a pan jest kryptopremierem"

Sejm w piątek nie odrzucił trzeciego prezydenckiego weta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów

Bogucki żąda ujawnienia materiałów z umorzonych śledztw dot. Zondacrypto i BitBay

Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, powiedział – zwracając się do premiera Donalda Tuska – podczas debaty przed próba odrzucenia weta, że "kandydata, który nie chciał regulacji rynku kryptoaktywów, niech pan sobie przypomni jego wypowiedź, pan go popierał".

– Czyli rozumiem, gdyby dzisiaj Rafał Trzaskowski był prezydentem, to rozumiem, że nie byłoby regulacji rynku kryptoaktywów – mówił.

Zauważył, że szef rządu "lubi się powoływać na śledztwa".

– Ja wnioskuję – i w imieniu prezydenta i w imieniu Polaków – żeby pan ujawnił umorzenia, które dokonały się w czasie pana rządu, a wie pan, kiedy umorzyliście śledztwa? Umorzyliście śledztwa dotyczące Zondycrypto, BitBay'a, jedno w kwietniu 2024 roku, czytał pan to umorzenie? Czytał pan to umorzenie, też panu to prokuratura przedstawiła? – zapytał.

Zbigniew Bogucki przypomniał, że "drugie śledztwo, w lutym 2025 roku". – Czytał pan to umorzenie i te zeznania? Pytał pan swoich ministrów sprawiedliwości, prokuratorów generalnych, dlaczego te śledztwa nie były prowadzone? Żądam w imieniu prezydenta i żądam w imieniu Polaków ujawnienia materiałów z tych śledztw, dlaczego zostały umorzone, jakie były podstawy i w czyim interesie to było – dodał.

Bogucki uderza w Giertycha

Przypomniał, że Roman Giertych, który jest obrońcą prezesa Zondacryoto, "pytał mnie o moje powiązania z Kralem, człowiekiem, którego nie widziałem, nie rozmawiałem, nie mam z nim żadnego kontaktu".

– To ja dzisiaj pytam pana, panie premierze Tusk i pytam pana, panie mecenasie Giertych, czy wtedy, kiedy zadawał mi pan to sugerujące, kłamliwe pytanie, tylko po to, żeby zasiać wątpliwość, w sposób bezczelny i taki kłamliwy, czy pan już wtedy kontaktował się z Kralem? – pytał.

Zwracając się do Romana Giertycha, prezydencki minister zapytał: "Czy pan wtedy już miał z nim kontakt?".

– Kiedy pan nawiązał kontakt z Kralem? Dlaczego zdecydował się pan – i to pokazuje kolejny akt hipokryzji – dlaczego pan się zdecydował zostać obrońcą człowieka, o którym pana premier, Donald Tusk, mówi, że jest człowiekiem ruskiej mafii? – zapytał.

Bogucki do Tuska: To jest kryptopaństwo, a pan jest kryptopremierem

Szef Kancelarii Prezydenta RP zauważył, że „kolejne kłamstwo, tutaj adres do ministra Żurka i do tej całej narracji, mówicie, że nie ma ustawy, nie macie jak działać”.

– Tak, to śledztwo pokazuje, że macie jak działać, ale co robi minister Żurek wobec pokrzywdzonych? Nie wszczyna europejskich procedur (…) tylko mówi, że piszcie gdzieś tam na Estonię, może oni wam odpowiedzą – podkreślił.

Zbigniew Bogucki zapytał: "Gdzie jest państwo polskie?".

– To jest kryptopaństwo, a pan jest kryptopremierem – powiedział, zwracając się do Donalda Tuska.

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