Giertych obrońcą prezesa Zondacrypto. "Absurdalna sytuacja"

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. 3 sierpnia śledztwo w sprawie Zondacrypto zostało połączone z postępowaniem w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej związanym z zaginięciem założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Suszek zaginął w 2022 roku. Połączone śledztwo prowadzi obecnie śląski wydział Prokuratury Krajowej.

Afera Zondacrypto. Afera PiS czy KO?

Michał Urbaniak z Konfederacji pytany przez DoRzeczy.pl, czy afera Zondacrypto, to afera PiS czy KO, ponieważ politycy obu partii przerzucają się odpowiedzialnością, odpowiedział, że jego zdaniem to jest "przede wszystkim problem systemowy w tym wypadku, że doszło do sytuacji, w której przez lata ktoś mógł zarządzać firmą, która – być może – już była skierowana do tego, żeby zrobić wielki skok na kasę".

– Mamy teraz sytuację, w której prawdopodobnie umoczeni są i politycy, i przedstawiciele służb, i różne osoby z różnych stron sceny politycznej, bo ci, którzy zarządzali Zondacrypto, byli na tyle inteligentni, by rozmawiać z każdym, a niestety w różnych miejscach można trafić na słabsze charaktery – mówił.

Michał Urbaniak przypomniał, że Konfederacja w tej sprawie apeluje, żeby ujawnić absolutnie wszystkie wiadome informacje o tym, co Zondacrypto sponsorowała, w których miejscach mniej i bardziej publicznych, pojawiały się pieniądze Zondy w zamian za promocję.

– To też dałoby pewien obraz tego, jaka jest skala nadużyć współpracy w sytuacji, w których ta firma mogła sobie budować kontakty także logistyczne – dodał.

Giertych obrońcą Krala

Roman Giertych, który jest również posłem i wiceszefem klubu, od maja jest obrońcą prezesa giełdy kryptowalut Zondacrypto Przemysława Krala. Michał Urbaniak pytany, czy to gwarantuje jakąkolwiek transparentność sprawy, ocenił, iż fakt, że obrońcą Przemysława Klara jest Roman Giertych "pokazuje, jak dziwna jest ta afera".

– Z jednej strony próbuje się przypisać części polityków, zwłaszcza z prawej strony, jakieś niekoniecznie legalne kontakty z Zondacrypto, a z drugiej strony – wychodzi pan Giertych, który mówi, że ma bardzo ważny interes w tym, żeby bronić pana Krala. Więc to jest jakaś absurdalna sytuacja. W bardzo złym świetle stawia też pana Giertycha, jako człowieka, który być może będzie chronił interesy swojej grupy. Sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie – powiedział.

Taśmy dotyczące afery Zondacrypto

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, potwierdził w czwartek, że istnieją taśmy dotyczące afery Zondacrypto. Michał Urbaniak pytany, czy Konfederacja śpi spokojnie, odpowiedział, że "jeśli okaże się, że ktoś z Konfederacji dokonał czegoś nielegalnego w tym wypadku, to będzie miał problem z nami, z całą resztą Konfederacji". – Raczej podchodzimy do tego spokojnie – dodał.

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