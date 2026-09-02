"Publikujcie wszystko. Kto, kiedy, ile". Konfederacja chce pełnej listy przelewów od Zondacrypto do polityków

"W sprawie ZondaCrypto potrzebna jest pełna transparentność" – podkreśla Wawer.

Polityk stwierdził, że Konfederacja zwraca się formalnie do Prokuratora Generalnego o ujawnienie opinii publicznej pełnej listy przelewów od Zondacrypto do polskich polityków, organizacji i firm.

"Obywatele mają prawo poznać cały obraz sytuacji i wyrobić sobie opinię na temat afery, bez opierania się tylko na selektywnych przeciekach i politycznej interpretacji układanej na bieżąco przez Romana Giertycha i Przemysława Krala. Art. 12 §2 Prawa o prokuraturze został uchwalony właśnie z myślą o takiej sytuacji, gdy ważny interes publiczny wymaga opublikowania mediom materiałów ze śledztwa. Publikujcie wszystko. Kto, kiedy, ile, za co – komplet informacji w ręce obywateli" – podkreśla poseł.

Afera Zondacrypto. O co chodzi?

Sprawa Zondacrypto jest w ostatnich dniach na czołówkach mediów w Polsce. W kwietniu Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo dotyczące możliwego oszustwa wobec klientów giełdy. Wcześniej media informowały o problemach z jej płynnością finansową oraz o powiązaniach spółek związanych z Przemysławem Kralem z politykami prawicy.

Doniesienia prasowe dotyczyły m.in. wpłat od spółek Krala na fundacje związane ze Zbigniewem Ziobrą (PiS) i Przemysławem Wiplerem (Konfederacja) oraz kontaktów biznesmena z politykami zajmującymi się regulacjami rynku kryptowalut.

W centrum politycznego sporu znalazła się także ustawa regulująca rynek kryptoaktywów, której kolejne wersje były wetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Zatrzymania ws. afery. Policja wchodzi do UOKiK

W środę funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pojawili się w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W ramach śledztwa policja oraz CBA zatrzymały trzy osoby. Podczas przeprowadzonych czynności zabezpieczono m.in. luksusowe samochody, zegarki, biżuterię oraz pieniądze w gotówce.

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