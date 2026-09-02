Kim są zatrzymani w środę ws. Zondacrypto? Żurek ujawnił szczegóły

Jak powiedział na konferencji prasowej zorganizowanej w środę po południu w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, nie są to osoby powszechnie znane. Według prokuratury mają jednak dysponować ważnymi informacjami i dowodami dotyczącymi zarówno afery Zondacrypto, jak i zaginięcia Sylwestra Suszka. – Dzisiaj były dokonywane kolejne czynności. Doszło do zatrzymań trzech osób. Trwają nadal czynności procesowe, czynności przeszukania. Kolejne planowane czynności to będzie przewiezienie tych osób do prokuratury w Katowicach i zobaczymy, jakie dalsze czynności podejmą prokuratorzy – powiedział Waldemar Żurek.

Żurek: Nie są to osoby z pierwszych stron gazet

Minister nie ujawnił nazwisk zatrzymanych. Podał jednak kilka informacji na ich temat. – Nie są to tak zwane osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka – powiedział.

Żurek zdradził również, że wśród trzech zatrzymanych są zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Więcej informacji o ich tożsamości może pojawić się w przypadku skierowania do sądu wniosków o tymczasowe aresztowanie. – Jeżeli będą wnioski o zastosowanie środków, na przykład w postaci tymczasowego aresztowania, to myślę, że w najbliższym czasie państwo poznacie inicjały bardziej bogate tych osób, a znając dociekliwość świata mediów, państwo na pewno ustalicie, o jakie osoby chodzi – mówił prokurator generalny.

Zastrzegł jednocześnie, że na tym etapie nie wiadomo, czy takie wnioski zostaną złożone. – Nie będę mówił, czy będą kierowane wnioski o tymczasowe aresztowanie. Musimy pozwolić działać prokuraturze – powiedział.

Wątek zaginięcia Sylwestra Suszka

Żurek został również zapytany o związek środowych zatrzymań ze sprawą Sylwestra Suszka, założyciela BitBay, poprzedniczki Zondacrypto. Minister nie potwierdził, że zatrzymania dotyczą bezpośrednio zaginięcia Suszka. Powiedział jednak, że według prokuratury zatrzymane osoby mają informacje i dowody dotyczące również tego wątku.

Żurek odniósł się też do możliwego losu zaginionego biznesmena. – Według mnie bardzo mało prawdopodobne jest to, że Sylwester Suszek jest osobą zaginioną lub ukrywającą się – powiedział.

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