Afera Zondacrypto. Żurek: Zatrzymano kolejne osoby

"Kolejne działania w sprawie ZondaCrypto" – napisał Waldemar Żurek na swoim koncie na platformie X. Jak przekazał minister, w środę na polecenie prokuratury funkcjonariusze policji i CBA zatrzymali 3 osoby. Znaleziono przy nich pieniądze, biżuterię oraz zegarki. Zabezpieczono także samochody. To kolejna odsłona pracy śledczych w sprawie upadłej giełdy kryptowalut.

"Do zatrzymań doszło w miejscach zamieszkania tych osób, gdzie obecnie, na polecenie prokuratora, prowadzone są czynności przeszukania, obejmujące również pomieszczenia gospodarcze (...) Wszystkie zatrzymane osoby zostaną doprowadzone do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach w celu przeprowadzenia z ich udziałem czynności procesowych" – czytamy w komunikacie prokuratury.

Równocześnie funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK.

Afera Zondacrypto

Sprawa Zondacrypto jest w ostatnich dniach na czołówkach mediów w Polsce. W kwietniu Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo dotyczące możliwego oszustwa wobec klientów giełdy. Wcześniej media informowały o problemach z jej płynnością finansową oraz o powiązaniach spółek związanych z Przemysławem Kralem z politykami prawicy.

Doniesienia prasowe dotyczyły m.in. wpłat od spółek Krala na fundacje związane ze Zbigniewem Ziobrą (PiS) i Przemysławem Wiplerem (Konfederacja) oraz kontaktów biznesmena z politykami zajmującymi się regulacjami rynku kryptowalut.

W centrum politycznego sporu znalazła się także ustawa regulująca rynek kryptoaktywów, której kolejne wersje były wetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego.

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