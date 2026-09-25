"Pisowski kryptoukład". Rzecznik rządu o Zondacrypto

Portal Onet.pl poinformował w piątek, że przed złożeniem poprawek do ustawy o kryptoaktywach Michał Moskal, poseł PiS, konsultował ich zapisy z Przemysławem Kralem, prezesem Zondacrypto.
"Moskala pogrąża były poseł PiS Janusz Kowalski, z którym wspólnie firmowali sejmowe poprawki do ustawy o kryptowalutach" – czytamy. – Jestem w szoku. Poprawki przygotowane przeze mnie w imieniu klubu parlamentarnego PiS trafiły do człowieka pracującego dla Krala i do samego Krala – powiedział Janusz Kowalski.
Michał Moskal poinformował o zawieszeniu swojego członkostwa w klubie parlamentarnym PiS. "W związku z bezprecedensowym i insynuatorskim atakiem wymierzonym w Prawo i Sprawiedliwość oraz we mnie w związku z aferą rządu Donalda Tuska Zondacrypto, po rozmowie z Panem Prezesem Jarosławem Kaczyńskim, w poczuciu odpowiedzialności, podjąłem decyzję o zawieszeniu swojego członkostwa w Klubie Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość do czasu przyjęcia przez kierownictwo partii pełnej informacji dotyczącej wszystkich okoliczności tej sprawy" – napisał parlamentarzysta w oświadczeniu.
Szłapka o sprawie Zondacrypto: KryptoAfera PiS
Do sytuacji odniósł się w mediach społecznościowych rzecznik rządu Adam Szłapka.
Polityk Koalicji Obywatelskiej zaprezentował na portalu X czteropunktowe streszczenie sprawy Zondacrypto i Michała Moskala. Jak zaznaczył, zrobił to "dla tych, którzy nie do końca rozumieją, o co chodzi z #KryptoAferaPiS".
"1.Moskal i Chodziński lecą na Ibizę, gdzie spotykają się z Kralem, szefem Zondacrypto.
2.Chodziński współpracuje z Kralem i jest pośrednikiem w jego kontaktach z politykami.
3.Kowalski przygotowuje poprawki do ustawy i przekazuje je Moskalowi.
4.Poprawki trafiają następnie do Krala, który jeszcze przed posiedzeniem komisji analizuje je i wskazuje rozwiązania korzystne dla branży kryptowalutowej" – czytamy we wpisie rzecznika rządu.
"Tak właśnie wyglądał pisowski kryptoukład" – dodał Adam Szłapka.
Czytaj też:
Moskal zaprzecza ustaleniom mediów. "Nie uczestniczyłem w przygotowaniu poprawek" Czytaj też:
"Zupełnie tego nie rozumiem". Jabłoński o spotkaniu posła PiS