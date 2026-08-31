"Zupełnie tego nie rozumiem". Jabłoński o spotkaniu posła PiS

Jak wynika z ustaleń dziennikarzy TVN24 i Wirtualnej Polski, poseł PiS Michał Moskal oraz były funkcjonariusz CBA Artur Chodziński spotkali się 7 sierpnia 2025 r. na Ibizie z Przemysławem Kralem, prezesem giełdy kryptowalut Zondacrypto.

Stacja podała, że przelot i nocleg Moskala miał przy rezerwacji opłacić Chodziński, który przez wiele miesięcy pracował dla Krala.

Michał Moskal przekazał w oświadczeniu zamieszczonym w serwisie X, że z Kralem rozmawiał raz, podobnie jak z dziesiątkami innych przedsiębiorców. Jak podkreślił, ani on, ani żaden z jego współpracowników, ani żadna z organizacji społecznych, w których działał, nie podjęli współpracy z Kralem ani z podmiotami z nim związanymi. "Nie przyjęliśmy od nich ani złotówki" – zaznaczył.

Jabłoński: Na pewno nie przyjąłbym takiej propozycji

Do sprawy odniósł się w poniedziałek na antenie TVP Info poseł Rozwoju Plus Paweł Jabłoński.

– Zupełnie tego nie rozumiem, szczerze mówiąc. Nie jest to dla mnie jasne. Jest to dla mnie bardzo dziwne. Mogę powiedzieć, że gdybym dostał taką propozycję, na pewno bym jej nie przyjął – powiedział parlamentarzysta.

Polityk skomentował również weto prezydenta Karola Nawrockiego ws. ustawy dotyczącej uregulowania rynku kryptowalut.

– Ta ustawa tak naprawdę nie ma większego znaczenia dla wyjaśnienia tej gigantycznej afery. Ma znaczenie wizerunkowe. Polskie państwo już teraz dysponuje instrumentami, które pozwalają przeciwdziałać tego typu oszustwom, tylko nie potrafiło z nich skorzystać. Dlatego właśnie domagamy się komisji śledczej. Koalicja Obywatelska mówi: "winny jest PiS", PiS mówi: "winna jest Koalicja Obywatelska", a my mówimy: "złóżmy wniosek o powołanie komisji śledczej". To trzeba wyjaśnić – mówił Jabłoński.

– 31 sierpnia rozpoczynamy rozmowy z klubami parlamentarnymi, żeby poparły nasz wniosek. Jeśli ktoś będzie chciał zgłosić poprawki do tej uchwały, proszę bardzo, możemy je wprowadzić. Mam nadzieję, że wniosek poprą posłowie PiS, Koalicji Obywatelskiej, Konfederacji i całej koalicji rządowej, która aferą Zondacrypto chce przykryć własne afery. Nie chodzi jednak o to, żeby teraz obwiniać tę czy tamtą stronę, tylko żeby wyjaśnić, jak doszło do afery, i sprawdzić, czy można doprowadzić do tego, by ludzie odzyskali pieniądze – podkreślił poseł Rozwoju Plus.

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