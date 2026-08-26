Afera Zondacrypto. Poseł PiS spotkał się z Kralem na Ibizie

Jak podała stacja, przelot i nocleg Moskala miał przy rezerwacji opłacić Chodziński, który przez wiele miesięcy pracował dla Krala.

Moskal powiedział, że cały wyjazd, wraz z powrotem do Polski, trwał mniej niż dobę i że po powrocie rozliczył podróż ze środków prywatnych. Chodziński miał spędzić na Ibizie wieczór i noc, a następnego ranka wrócić do Warszawy.

Według TVN24 trzy tygodnie po spotkaniu Moskal skierował oficjalne pismo do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, występując w obronie – jak argumentował – blisko dwóch tysięcy polskich przedsiębiorców z branży kryptowalut.

Poprawki PiS do ustawy o kryptowalutach

Półtora miesiąca po spotkaniu PiS złożyło w Sejmie 13 poprawek do ustawy o rynku kryptoaktywów. Stacja wskazuje, że ich treść była zbieżna z uwagami, które wcześniej Kral przekazał ministerstwu za pośrednictwem Związku Banków Polskich.

Moskal zaprzecza, by był autorem tych poprawek. We wrześniu 2025 r. pisał jednak w mediach społecznościowych, że wraz z posłem Januszem Kowalskim zgłasza poprawki dotyczące regulacji rynku kryptowalut.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał TVN24, że kierownictwo partii nie wiedziało o wyjeździe Moskala na Ibizę i nie znało jego powodów.

Kulisy spotkania Moskala z Kralem na Ibizie

Spotkanie odbyło się w pięciogwiazdkowym hotelu na wschodnim wybrzeżu Ibizy. Według ustaleń stacji Kral wcześniej kontaktował się z Chodzińskim w sprawie miejsca spotkania i rezerwacji stolika w hotelowej restauracji.

Michał Moskal jest członkiem sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Wcześniej był m.in. szefem gabinetu politycznego Jarosława Kaczyńskiego i dyrektorem jego biura.

Prezes PiS powiedział w grudniu ubiegłego roku w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, że jego zdaniem kryptowaluty powinny być zakazane.

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