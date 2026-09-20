Ostatni zagończyk

POCZET POLSKICH WODZÓW Antoni Józef Madaliński herbu Larysza to wojownik nowej ery Rzeczypospolitej, dowódca z czasu wojny w obronie Konstytucji 3 maja, który rozpoczął powstanie kościuszkowskie.
W jego działaniach odżył duch dawnych zagończyków XVII w., odbudowując morale jazdy polskiej po latach upadku.
Madaliński urodził się w niezamożnej rodzinie szlacheckiej w Porowie, w Wielkopolsce. Karierę rozpoczął w wojsku, stając się w 1768 r. towarzyszem jazdy w jednej z chorągwi wielkopolskich. Następnie wziął udział w konfederacji barskiej, gdzie został mianowany pułkownikiem ziemi przemyskiej.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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