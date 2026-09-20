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Europa, Europa!

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Warszawa, 5.10.1939 r. Do zdobytej Warszawy przyjechał Adolf Hitler Nz. Hitler w otoczeniu sztabowców przyjmuje defiladę wojsk niemieckich w Al. Ujazdowskich.
Warszawa, 5.10.1939 r. Do zdobytej Warszawy przyjechał Adolf Hitler Nz. Hitler w otoczeniu sztabowców przyjmuje defiladę wojsk niemieckich w Al. Ujazdowskich. Źródło: PAP / CAF
KOMUCHOŻERCA Gdy kres II wojny światowej w Europie był już bliski, Niemcy uporczywie szukali mięsa armatniego, które mogliby rzucić na front.

Wydawało im się, że liczny i bitny żołnierz polski może nieco odroczyć klęskę. Dlatego w Propaganda-Amt Josepha Goebbelsa zaczęły się pojawiać coraz bardziej absurdalne pomysły, że sprawa przeciągnięcia Polaków na ich stronę pójdzie lekko, łatwo i przyjemnie.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Leszek Żebrowski
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