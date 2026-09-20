Europa, Europa!

KOMUCHOŻERCA Gdy kres II wojny światowej w Europie był już bliski, Niemcy uporczywie szukali mięsa armatniego, które mogliby rzucić na front.
Wydawało im się, że liczny i bitny żołnierz polski może nieco odroczyć klęskę. Dlatego w Propaganda-Amt Josepha Goebbelsa zaczęły się pojawiać coraz bardziej absurdalne pomysły, że sprawa przeciągnięcia Polaków na ich stronę pójdzie lekko, łatwo i przyjemnie.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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