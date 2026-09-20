DEKAMERONKI Czy też tak macie, że łapiecie się w Internecie na jakiś memiczny wpis, potem go sprawdzacie i okazuje się, że to wcale nie mem, ale prawda?

No, takie mamy „memiczne” czasy widocznie. Tak samo było ostatnio ze mną – otóż natrafiłem na wpis, że na Uniwersytecie Jagiellońskim otwarto instytut herstorii.