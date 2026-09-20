Demokracja warcząca
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  • Piotr GociekAutor:Piotr Gociek

Demokracja warcząca

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Książki, zdjęcie ilustracyjne
Książki, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Obraz Eli Digital Creative z Pixabay
POCZYTANKI Rzecz napisana jest z wielką ostrożnością, bo temat to prawdziwe pole minowe: w książce reklamowanej jako reportaż Ronen Steinke przygląda się działalności BfV (Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji).

Oficjalnie nie jest to „tajna służba”, o nie, zastrzegają się Niemcy, jest to tylko instytucja, która nasłuchuje. Gromadzi dane, dla wspólnego bezpieczeństwa.

Prawda jest inna: reportaż zamienia się w akt oskarżenia, bo Steinke przypadek po przypadku wylicza przykłady… no właśnie: łamania prawa, nadużywania prawa, balansowania na granicy prawa?

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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