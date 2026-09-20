Demokracja warcząca

POCZYTANKI Rzecz napisana jest z wielką ostrożnością, bo temat to prawdziwe pole minowe: w książce reklamowanej jako reportaż Ronen Steinke przygląda się działalności BfV (Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji).
Oficjalnie nie jest to „tajna służba”, o nie, zastrzegają się Niemcy, jest to tylko instytucja, która nasłuchuje. Gromadzi dane, dla wspólnego bezpieczeństwa.
Prawda jest inna: reportaż zamienia się w akt oskarżenia, bo Steinke przypadek po przypadku wylicza przykłady… no właśnie: łamania prawa, nadużywania prawa, balansowania na granicy prawa?
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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