Kościoła problem z Żydami. Znowu jednostronny zachwyt?
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Opinie
  • Paweł ChmielewskiAutor:Paweł Chmielewski

Kościoła problem z Żydami. Znowu jednostronny zachwyt?

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Flaga Izraela w Watykanie
Flaga Izraela w Watykanie Źródło: PAP/EPA / ANSA/MASSIMO PERCOSSI
Kiedy w marcu 2026 roku Konferencja Episkopatu Polski opublikowała słynny list o Żydach, oburzenie Polaków było naprawdę wielkie. Teraz dokument na ten sam temat ogłosiła Stolica Apostolska.

16 września Watykan wydał tekst „Podróż nadziei”, który podsumowuje 60 lat dialogu międzyreligijnego – od czasów II Soboru Watykańskiego. Kwestia relacji z Żydami odgrywa w nim prymarną rolę. Z perspektywy filosemickich środowisk w Polsce ten dokument może cieszyć.

Watykan nie ogłosił wprawdzie, że Izrael jest nadal „narodem wybranym” ani nie stwierdził, że Żydzi mają swoją ścieżkę do zbawienia. Nie; Stolica Apostolska przypomniała nawet, że jedynym Odkupicielem jest Chrystus. Niby oczywiste – ale w naszych czasach to coś znaczy.

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