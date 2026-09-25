Kościoła problem z Żydami. Znowu jednostronny zachwyt?

16 września Watykan wydał tekst „Podróż nadziei”, który podsumowuje 60 lat dialogu międzyreligijnego – od czasów II Soboru Watykańskiego. Kwestia relacji z Żydami odgrywa w nim prymarną rolę. Z perspektywy filosemickich środowisk w Polsce ten dokument może cieszyć.

Watykan nie ogłosił wprawdzie, że Izrael jest nadal „narodem wybranym” ani nie stwierdził, że Żydzi mają swoją ścieżkę do zbawienia. Nie; Stolica Apostolska przypomniała nawet, że jedynym Odkupicielem jest Chrystus. Niby oczywiste – ale w naszych czasach to coś znaczy.