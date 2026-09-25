Leon XIV rozpoczął wizytę we Francji

O godz. 10.01 samolot włoskich linii lotniczych ITA Airbus A331 z papieżem na pokładzie wylądował na międzynarodowym lotnisku Paryż-Orly. Hasłem wizyty są słowa: "Aby świat miał życie” (J 6, 51). Etapami piątej podróży zagranicznej Leona XIV będą: region stołeczny Paryża, Lourdes i Metz. Na cześć Ojca Świętego zabrzmiały dzwony kościołów całej Francji.

W stóp samolotu Leona XIV powitał prezydent Republiki Francuskiej Emmanuel Macron z małżonką Brigitte. Grupa dzieci wręczyła mu kwiaty. Po odegraniu hymnów Watykanu i Francji i oddaniu honorów wojskowych nastąpiła prezentacja delegacji.

Papieża powitała okrzykami: "Viva Papa!”, brawami, śpiewem wymachując flagami Watykanu i Francji, grupa dzieci i młodzieży ubrana w koszulki i dresy z hasłem oraz logo papieskiej wizyty.

Na powitanie Leona XIV o godz. 10 przez siedem minut biły dzwony kościołów w całej Francji, w katedrach i sanktuariach, jak i w kościołach parafialnych w dużych miastach oraz małych miejscowościach.

Spotkanie z Macronem

Następnie Leon XIV udał się wraz z prezydentem Macronem do Sali Honorowej na krótkie prywatne spotkanie. Po nim papież pojechał samochodem do Pałacu Elizejskiego, rezydencji prezydenta Republiki Francuskiej, gdzie papież złoży kurtuazyjną wizytę francuskiemu prezydentowi. Następnie spotka się z władzami, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i korpusem dyplomatycznym.

Po obiedzie w nuncjaturze apostolskiej papież uda się z wizytą do siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO).

W dzisiejszym programie Leona XIV przewidziano nieszpory z udziałem biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych i seminarzystów w katedrze Notre-Dame oraz wieczorną modlitwę z udziałem dziesiątek tysięcy młodych ludzi na stadionie Stade de France w Saint-Denis.

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