W tym kraju wzrosła liczba chrztów dorosłych. Watykan zabrał głos

Rzecznik Watykanu Matteo Bruni poinformował dziennikarzy, że we Francji ochrzczono 13 000 dorosłych. Dodał, że jest to niezwykłe wydarzenie, ponieważ stanowi ono świadomą decyzję w kwestii wiary chrześcijańskiej, a nie jedynie jej przekazywanie.

Podczas wizyty papieża we Francji, w dniach 25-28 września, planowane jest specjalne spotkanie Leona XIV z nowo ochrzczonymi dorosłymi i osobami przygotowującymi się do chrztu. Według danych statystycznych przedstawionych dziennikarzom akredytowanym do obsługi papieskiej wizyty, liczba chrztów we Francji wzrosła z najniższego od wielu lat poziomu 173 300 w 2020 r. do 186 165 w 2024 r. Dane za 2025 r. nie są jeszcze ostateczne.

Coraz więcej wiernych chce przystąpić do bierzmowania

Znacznie wzrosło również zainteresowanie bierzmowaniem. Po osiągnięciu najniższego poziomu 36 329 w 2020 r., liczba nowo bierzmowanych wzrosła o ponad 10 000 do 46 539. W ciągu ostatnich czterech lat wyraźnie wzrosła też liczba ślubów kościelnych, z 36 916 do 40 678.

Całkowita liczba chrztów katolickich we Francji stale rośnie od przełomu tysiącleci. Wzrost ten był początkowo powodowany głównie napływem katolików z Afryki i Azji. W 2024 r. we Francji było prawie 50 milionów (49,72 miliona) ochrzczonych katolików, np. ponad dwukrotnie więcej niż w Niemczech (19,77 miliona).

Jak informował w okresie Wielkiego Postu tygodnik "Famille Chretienne", w Paryżu do chrztu zgłosiło się 788 dorosłych osób. W ubiegłym roku było ich 672. W diecezji Meaux chęć przyjęcia chrztu zadeklarowało 770 nastolatków i dorosłych (+16 proc.), w Evry 519 (+17 proc.), w Wersalu ponad 800 (+20 proc.), w Pontoise 683 (+12 proc.), w Tuluzie 450 (+25 proc.), w Montpellier 351 (+27 proc.), 264 w Rennes (+32 proc.), w Lyonie 710 (+15 proc.), w Orleanie 253 (+55 proc.), w Metz 189 (+22 proc.), w Clermont-Ferrand 128 (+30 proc.), w Cambrai 286 (+19 proc.).

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