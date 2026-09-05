Pomoc ofiarom wykorzystania seksualnego. Ruch Kościoła we Francji

Krajowa Niezależna Instancja ds. Towarzyszenia Ofiarom w Kościele (Iniave) rozpoczęła działalność 1 września. Ma przyjmować, wysłuchiwać i towarzyszyć osobom, które doświadczyły przemocy seksualnej ze strony duchownych diecezjalnych lub świeckich pełniących misję powierzoną przez biskupa.

Nowa struktura przejmuje zadania Krajowej Niezależnej Instancji ds. Uznania Krzywd i Zadośćuczynienia (Inirr), której mandat zakończył się 31 sierpnia.

Pomoc i sprawiedliwość naprawcza

Iniave ma w swojej działalności wykorzystywać m.in. praktyki sprawiedliwości naprawczej. Jak wyjaśnia bp Gérard Le Stang, biskup Amiens i przewodniczący Krajowej Rady ds. Ochrony Małoletnich francuskiego episkopatu, jednym z głównych zadań instytucji będzie stworzenie i koordynowanie sieci osób towarzyszących pokrzywdzonym.

Opracowane zostaną również kodeks etyczny, program formacji osób zaangażowanych w pomoc oraz wspólne standardy towarzyszenia. Obejmą one także zasady dotyczące świadczeń finansowych dla osób pokrzywdzonych.

Nowa instytucja będzie finansowana ze specjalnego funduszu tworzonego z obowiązkowych składek francuskich diecezji. Episkopat zapowiedział również regularne audyty finansowe jej działalności.

Na czele Iniave stanęła emerytowana sędzia Sophie Darbois. Sekretarzem generalnym i rzecznikiem został Stéphane Jacquot, prawnik specjalizujący się w sprawiedliwości naprawczej, wcześniej związany z Inirr.

Ponad 1200 osób otrzymało pomoc

Poprzednia instytucja – Inirr – powstała pod koniec 2021 r. w następstwie rekomendacji niezależnej komisji Ciase, która badała skalę wykorzystywania seksualnego w Kościele katolickim we Francji.

Do końca 2025 r. Inirr otrzymała 1786 zgłoszeń. Około 1600 spraw doczekało się odpowiedzi, a ponad 1200 osób zostało objętych bezpośrednim wsparciem.

Iniave ma kontynuować ten system pomocy, kładąc nacisk nie tylko na uznanie doznanej krzywdy, lecz także na długofalowe towarzyszenie osobom pokrzywdzonym.

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