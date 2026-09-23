Wpadka w TVP Info. Relacja była na żywo

W poniedziałek 21 września w TVP Info pojawił się materiał poświęcony planowanym zmianom na banknotach euro. W programie rozmawiano m.in. o postaciach, których wizerunki mogą w przyszłości znaleźć się na europejskiej walucie. Reporterka Dorota Bawołek, korespondentka stacji w Brukseli, wymieniła kilka nazwisk. Wtedy zaliczyła zabawną pomyłkę.

Wpadka dziennikarki TVP. Padły zaskakujące słowa

Jedną z osób, które mogą zostać uhonorowane na nowych banknotach euro, jest Maria Skłodowska-Curie. Temat jej potencjalnego pojawienia się na europejskiej walucie został poruszony w materiale przygotowanym przez Dorotę Bawołek. Na razie nie ma pewności, czy polska noblistka rzeczywiście znajdzie się na jednym z banknotów. W sprawie trwają konsultacje i głosowania. Reporterka zwróciła uwagę, że w przypadku kandydatury Skłodowskiej-Curie istotna może być współpraca Polski i Francji, z którymi związana była uczona.

"Szanse są duże, ale oczywiście wszystko w rękach Polaków, być może także Francuzów, bo oni również uważają, że Maria Skłodowska-Curie to przedstawicielka ich narodu. Jeśli Francja i Polska połączą swoje siły, to być może noblistka znajdzie się właśnie na jednym z banknotów" — mówiła na antenie Dorota Bawołek.

W dalszej części materiału reporterka wymieniała kolejne postaci, które mogą znaleźć się na nowych banknotach. I właśnie wtedy doszło do zabawnej pomyłki.

"Maria Skłodowska-Curie obok Ludwika van Beethovena, Leonarda DiCaprio, Marii Callas znalazła się właśnie w tej serii banknotów" – powiedziała Bawołek.

Reporterka pomyliła tym samym Leonarda da Vinci, włoskiego artystę i jednego z najbardziej znanych twórców renesansu, z Leonardo DiCaprio, amerykańskim aktorem. Wpadka szybko zwróciła uwagę widzów, tym bardziej że padła podczas materiału dotyczącego konkretnych postaci historycznych i kultury.

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