Państwo przeciwko obywatelowi

Polak miał otrzymać darowiznę od swojej mamy, obywatelki Rosji. Mama bohatera historii mieszka w tym właśnie kraju. Co do zasady, darowizna od osoby najbliższej jest zwolniona z podatku, przy czym należy ją zgłosić do urzędu skarbowego. Jednocześnie nie da się zrobić legalnie przelewu z rosyjskiego banku do polskiego, ponieważ wyklucza to reżim sankcyjny. Aby zatem wszystko przeprowadzić w jak największym stopniu lege artis, Polak spotkał się mamą na Białorusi (gdzie mają rodzinę) i tam przyjął od niej pieniądze w gotówce – było to po kilka tysięcy euro i dolarów. Na tę okoliczność podpisał z rodzicielką umowę darowizny w dwóch językach – po polsku i rosyjsku. Wracając do Polski, zgłosił całą kwotę do odprawy celnej i otrzymał odpowiednią deklarację, poświadczającą jej legalny wwóz do kraju. Następnie dokładnie tę właśnie kwotę w gotówce wpłacił na swoje konto bankowe.