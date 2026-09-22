Dwa spotkania Macrona. "Zdecydowaliśmy się działać"

Macron skomentował przebieg spotkania podczas rozmowy z dziennikarzami. Dyskusję z Trumpem ocenił jako "bardzo dobrą" i "bardzo konstruktywną". Jak podkreślił, są zgodni co do konieczności wspierania Ukrainy w umacnianiu jej zdolności obronnych.

– Odbyliśmy długą rozmowę na temat Ukrainy i Rosji oraz potrzeby szybszego i skuteczniejszego wsparcia naszych ukraińskich przyjaciół w zakresie dostaw pocisków przechwytujących, ponieważ z punktu widzenia obronności jest to kwestia kluczowa – zaznaczył francuski przywódca.

Emmanuel Macron przekazał, że zarówno on, jak i Donald Trump skupili się podczas rozmowy na pomyśle wstrzymania ataków na infrastrukturę energetyczną w Rosji i na Ukrainie.

"Razem zdecydowaliśmy się działać, aby złagodzić napięcia na rynkach energii, chroniąc kluczową infrastrukturę na Bliskim Wschodzie i wolność żeglugi w cieśninie Ormuz" – napisał na portalu X francuski przywódca.

Jak zaznaczył Macron: "Wspólnie podejmiemy też wysiłki, by uzyskać moratorium na ataki na infrastrukturę energetyczną oraz na ukraińską infrastrukturę cywilną". "Populacje cywilne muszą być chronione, a my musimy jak najszybciej rozpocząć poważne negocjacje na temat warunków pokoju między Rosją a Ukrainą" – dodał.

Zełenski: Odbyłem głęboką rozmowę z Zełenskim

Prezydent Francji rozmawiał w Nowym Jorku również z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Do spotkania doszło w poniedziałek wieczorem czasu miejscowego. Przywódca określił dyskusję jako "głęboką rozmowę".

"Rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną zagrażają odebraniem milionów rodzin ciepła i prądu. Francja będzie u boku Ukrainy, by stawić czoła zimie, a G7 Energia również będzie zmobilizowana po jej stronie" – napisał na portalu X Macron.

Polityk podkreślił, że Francja wzmocni obronę przeciwlotniczą Ukrainy "poprzez podpisanie kontraktu na dostawę radarów, a także dostarczenie interceptorów".

"Poruszyłem również to wsparcie z Prezydentem Trumpem, a także perspektywę rozejmu energetycznego i moratorium na Morzu Czarnym, które popieramy. Będzie to jeden z kluczowych tematów negocjacji, które muszą zostać wznowione i które muszą doprowadzić do sprawiedliwego i trwałego pokoju" – zaznaczył Emmanuel Macron.

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