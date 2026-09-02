Rafał Zaorski zatrzymany. Chodzi o aferę Zondacrypto

Inwestor został doprowadzony przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości do Prokuratury Krajowej w Katowicach. Przed wejściem do budynku powiedział dziennikarzom: –Jestem poszkodowany – powiedział zgromadzonym przed budynkiem dziennikarzom.

Żurek o trzech zatrzymanych

W środę służby zatrzymały trzy osoby w związku z postępowaniem dotyczącym giełdy kryptowalut Zondacrypto. Czynności prowadzone są na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach. Jednym z zatrzymanych jest Rafał Zaorski, prezes Krypto Jam S.A. i inwestor związany z rynkiem kryptowalut.

Zaorskiego zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Następnie został doprowadzony do budynku, w którym mieści się katowicki wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej. – Jestem poszkodowany – powiedział dziennikarzom przed wejściem do budynku.

O zatrzymaniu trzech osób mówił wcześniej minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Początkowo nie ujawnił ich nazwisk. – Dzisiaj były dokonywane kolejne czynności. Doszło do zatrzymań trzech osób. Trwają nadal czynności procesowe, czynności przeszukania. Kolejne planowane czynności to będzie przewiezienie tych osób do prokuratury w Katowicach i zobaczymy, jakie dalsze czynności podejmą prokuratorzy – powiedział Żurek.

Minister przekazał, że wśród zatrzymanych są kobiety i mężczyźni. – Nie są to tak zwane osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka – mówił.

Zatrzymani mają mieć informacje o zaginięciu Suszka

Podczas konferencji prasowej Żurek był pytany także o związek zatrzymań z zaginięciem Sylwestra Suszka, założyciela BitBay, poprzedniczki Zondacrypto. Nie potwierdził, że zatrzymania dotyczą bezpośrednio zaginięcia Suszka. Poinformował jednak, że według prokuratury zatrzymane osoby mogą posiadać informacje i dowody dotyczące również tej sprawy. – Według mnie bardzo mało prawdopodobne jest to, że Sylwester Suszek jest osobą zaginioną lub ukrywającą się – powiedział Żurek.

Nazwisko Zaorskiego pojawiało się już w sprawie Zondacrypto. W kwietniu 2026 r. "Rzeczpospolita” ujawniła nagranie rozmowy Rafała Zaorskiego z Sylwestrem Suszkiem z 31 grudnia 2020 r. Rozmowa dotyczyła pieniędzy i bitcoinów. – Mnie okradłeś, czyli powiedziałeś w Dubaju, że potrzebujesz i odsyłasz, to jest kradzież – mówił Suszek. – Mam w stosunku do ciebie taki dług – odpowiadał Zaorski. Według Suszka przekazane środki były pożyczką. Według otoczenia Zaorskiego miały stanowić wynagrodzenie za animowanie obrotu na giełdzie.

Sprawa trafiła do sądu. W 2023 r. operator Zondacrypto, BB Trade Estonia OÜ, pozwał Zaorskiego o ponad 32 mln zł. 24 kwietnia 2026 r. sąd wydał wyrok częściowy. Zasądził 6 285 037,10 zł i oddalił roszczenie dotyczące 150 bitcoinów. Zaorski jest prezesem Krypto Jam S.A. Jego spółka współpracowała z giełdą jako animator rynku.

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