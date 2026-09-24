Ten błąd przy wyrzucaniu paragonu popełnia wielu Polaków. Można słono zapłacić

Niebieski pojemnik wydaje się oczywistym miejscem dla paragonu. W końcu na pierwszy rzut oka jest to po prostu niewielki kawałek papieru. W rzeczywistości sprawa wygląda inaczej.

Do niebieskich pojemników powinny trafiać m.in. gazety, czasopisma, zeszyty, książki, papier biurowy, torby papierowe oraz kartony. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazuje jednocześnie, że nie należy umieszczać tam m.in. papieru lakierowanego i powleczonego folią, mocno zabrudzonego czy zatłuszczonego.

Gdzie wyrzucić paragon?

Paragony najczęściej drukowane są na papierze termicznym, który ze względu na swoją konstrukcję nie powinien trafiać do pojemnika z makulaturą. Należy wyrzucać go do odpadów zmieszanych.

Zasada jest prosta: czarny pojemnik przeznaczony jest m.in. na odpady, których nie można odzyskać w standardowym procesie recyklingu, o ile nie należą do kategorii wymagających osobnego postępowania, jak odpady niebezpieczne.

Podobnie jest z wieloma innymi produktami, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak zwykły papier. Do niebieskiego pojemnika nie powinny trafiać m.in. zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, zatłuszczone papierowe opakowania czy papier powleczony folią.

Wielu Polaków nie wie, co zrobić z paragonem

Problem nie jest marginalny. Z przywołanego badania "Pakujemy się w kłopoty?", przeprowadzonego przez Interzero w 2023 roku, wynikało, że mniej niż jedna trzecia badanych wiedziała, jak prawidłowo pozbywać się paragonów. Według badania 71 proc. ankietowanych nie znało właściwego sposobu ich segregacji.

W Polsce obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów. Odpady komunalne dzielone są na papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio oraz odpady zmieszane. Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdza, że w 2026 roku nadal obowiązuje system pięciu podstawowych frakcji.

Czy za jeden źle wyrzucony paragon dostaniemy 500 zł mandatu?

Co istotne, nie jest tak, że wrzucenie pojedynczego paragonu do niebieskiego pojemnika automatycznie oznaczało 500 zł mandatu. Przepisy przewidują konsekwencje za niewypełnianie obowiązku selektywnego zbierania odpadów, a gmina może zastosować podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami, gdy stwierdzi, że właściciel nieruchomości nie realizuje obowiązku segregacji. Konkretne zasady kontroli i postępowania zależą również od lokalnego systemu gospodarki odpadami.

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