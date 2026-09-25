Akcja służb w Sztabie Generalnym. Zatrzymano oficera

Jak informuje "Polityka", w czwartek doszło do przeszukania w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Czynności prowadzone były we współpracy ze służbami. Żandarmi zatrzymali oficera, który miał rozpowszechniać treści o charakterze pedofilskim. Doniesienia potwierdził rzecznik SG pułkownik Marek Pietrzak.

– Procedury zakończyły się wnioskiem o aresztowanie oficera – powiedział wojskowy.

Nie wiadomo, jaki stopień posiada zatrzymany. Według ustaleń, miał posiadać i rozpowszechniać treści zabronione już od dłuższego czasu. Eksperci wskazują, że oficer, z powodu swojej działalności, mógł być podatny na szantaż i manipulacje.

Rzecznik Sztabu Generalnego nie potwierdził jednak bezpośrednio, że przeszukanie było związane właśnie z poszukiwaniem takich treści.

Afera pedofilska w Kłodzku

Niedawno cała Polska żyła aferą pedofilską w Kłodzku. Przypomnijmy, że 45-letni Przemysław L. został skazany na 25 lat więzienia za przestępstwa seksualne popełnione na nieletnich dziewczynkach, zoofilię oraz rejestrowanie tych czynów na filmach i zdjęciach. Jego była żona Kamila L., w przeszłości działaczka Platformy Obywatelskiej, została skazana na 6,5 roku pozbawienia wolności za nieudzielenie pomocy małoletniej – swojej córce z poprzedniego związku, będącej ofiarą gwałtu, a także współudział w znęcaniu się nad zwierzętami.

Po serii medialnych publikacji Koalicja Obywatelska w powiecie kłodzkim wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że Kamila L. od ponad dwóch lat nie należy już do struktur partii. W 2018 r. kandydowała w wyborach samorządowych. Natomiast jeszcze w 2024 r. pełniła funkcję pełnomocnika wyborczego lokalnego komitetu. Aktywnie udzielała się politycznie, publikując w mediach społecznościowych zdjęcia z wpływowymi politykami KO.

Czytaj też:

Wojsko poderwało myśliwce. Niebezpiecznie przy polskiej granicy