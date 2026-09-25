Jazz i limeryki

Z półdystansu W wieku 87 lat zmarł Bogumił Paszkiewicz, charakterystyczna postać stołecznej socjety.
Miałem honor go poznać z początkiem roku 1990. Od niedawna pracował wówczas w Krajowej Agencji Wydawniczej. Aktywności edytorskie kontynuował w Przedsiębiorstwie Wydawniczym „Rzeczpospolita”. Ale przede wszystkim należał do elitarnego grona stałych bywalców imprez kulturalnych. Zwłaszcza literackich oraz jazzowych. Obdarzony wyjątkowo towarzyskim usposobieniem wydatnie wzbogacił moją wiedzę o peerelowskiej Warszawce. Częste okazje ku temu stwarzało sąsiedztwo na osiedlu Za Żelazną Bramą.
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