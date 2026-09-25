Ciepłe słowa Trumpa do Polonii i narodu polskiego

– To dla mnie zaszczyt powitać w Waszyngtonie Amerykanów polskiego pochodzenia z całego kraju, gdy świętujemy 250 lat polskiego wkładu w rozwój Ameryki – powiedział prezydent USA Donald Trump w przesłaniu wyświetlonym gościom wydarzenia, zorganizowanego przez Kongres Polonii Amerykańskiej, organizację zrzeszającą Amerykanów polskiego pochodzenia.

– Być może nie byłoby dziś Stanów Zjednoczonych bez takich wielkich postaci, jak wielki generał Pułaski i Kościuszko, wielki rewolucjonista – dodał.

Trump: Polacy bardzo mi pomogli

Włodarz Białego Domu powiedział, że od czasu wojny o niepodległość po czasy współczesne polsko-amerykańscy patrioci pomagają narodowi USA zdobywać wolność i bronić jej. W tym kontekście Trump wyraził wdzięczność wobec społeczności polsko-amerykańskiej za jej "niezwykłe wsparcie" w 2024 roku, kiedy startował w wyborach prezydenckich. Trump powiedział, że były to wspaniałe wybory i Polacy bardzo mu w nich pomogli.

– Teraz z państwa wsparciem powstrzymamy szaleńców, którzy próbują przekształcić Amerykę w kraj komunistyczny – oświadczył prezydent, odnosząc się do rosnącej w siłę radyklanej lewicowej frakcji Partii Demokratycznej. Śródkadencyjne wybory do Kongresu USA odbędą się w listopadzie.

Prezydent USA: Jestem wielkim przyjacielem polskiego narodu

Trump nie zapomniał o pochwaleniu przy tej okazji polskiej głowy państwa. – Jestem wielkim przyjacielem polskiego narodu i chcę podziękować zwłaszcza waszemu niezwykłemu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Karol to wspaniały wojownik, silny człowiek. Poparłem go i wygrał – podkreślił prezydent USA.

Trump wyraził radość z faktu, że wsparł Nawrockiego, gdy ten kandydował na urząd prezydenta. – Cieszę się, że mogłem odegrać w tym pewną rolę – powiedział. – Chcę podziękować Karolowi za piękną tablicę od narodu polskiego, upamiętniającą 250. rocznicę powstania Ameryki, którą z radością umieścimy na pięknym Łuku Triumfalnym Stanów Zjednoczonych – dodał.

– Jeszcze raz dziękuję wszystkim. Mamy naprawdę ogromny szacunek dla Kongresu Polonii Amerykańskiej i dla narodu polskiego – zapewnił.

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