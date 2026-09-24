Kolejne ułaskawienia na Białorusi. Łukaszenka podpisał dekret

Trzynaście osób odbywało kary za czyny określane przez białoruskie władze jako przestępstwa "o charakterze ekstremistycznym". Nazwisk uwolnionych nie podano.

Kolejne zwolnienia po rozmowach z USA

O decyzji poinformował w czwartek kanał Puł Pierwogo, związany z administracją Alaksandra Łukaszenki. Z przekazanych informacji wynika, że spośród 15 ułaskawionych osób 13 było skazanych za "przestępstwa o charakterze ekstremistycznym". Na Białorusi pod tym określeniem prowadzone są m.in. sprawy związane z działalnością opozycyjną i niezależnymi mediami. Wśród ułaskawionych jest 10 kobiet. "Wszystkie złożyły wnioski o ułaskawienie, przyznały się do winy, wyraziły skruchę i obiecały żyć zgodnie z prawem" – przekazał Puł Pierwogo.

To kolejna w ostatnim czasie grupa więźniów wypuszczonych na Białorusi. 16 września Łukaszenka zwolnił 25 osób. Decyzję podjęto po rozmowach ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa Johnem Coale'em.

Mińsk i Waszyngton od dłuższego czasu prowadzą rozmowy dotyczące uwalniania więźniów i łagodzenia amerykańskich sankcji wobec Białorusi. Największe zwolnienie miało miejsce w marcu, gdy w ramach porozumienia wynegocjowanego przez Stany Zjednoczone wolność odzyskało 250 osób. Według ambasady USA w Wilnie 235 z nich zostało zwolnionych na Białorusi, a 15 deportowano na Litwę.

Waszyngton zgodził się wówczas na złagodzenie części sankcji gospodarczych i finansowych, w tym dotyczących białoruskiego sektora finansowego i przedsiębiorstw z branży potasowej.

Poczobut także wyszedł na wolność

28 kwietnia uwolniony został Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, więziony od 2021 roku. Do jego uwolnienia doszło w ramach wymiany więźniów między Polską i Białorusią według formuły "pięciu na pięciu".

Mimo kolejnych zwolnień w białoruskich więzieniach pozostają setki osób uznawanych przez organizacje praw człowieka za więźniów politycznych. Według danych przytoczonych 24 września na liście Centrum Obrony Praw Człowieka "Wiasna" znajdowały się 883 osoby. DissidentBY podawał liczbę 935 więźniów politycznych. Dla porównania w marcu "Wiasna" informowała o 1140 takich osobach.

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