Rusza podcast znanego dziennikarza Polsat News. "Bez cenzury"

Podcast Grzegorza Jankowskiego zadebiutuje na kanale Polsat News w serwisie YouTube w środę (30 września) o godz. 20:00. "Bez cenzury. Bez skrupułów. Bez politycznej poprawności. Szykujcie się na prawdziwą bombę" – zapowiedział dziennikarz.

– "Grzegorz Jankowski solo" to mój nowy program na YouTubie Polsat News. Dziś komentuję dwie sprawy. Pierwsza to lekarze. 400 zł prywatna wizyta u lekarza. 10-15 minut. I to pierwsza, bo musi być jeszcze druga i badanie musi być. I niedostępność generalnie do usług lekarskich – relacjonował w nagraniu udostępnionym na platformie X Jankowski.

– Druga rzecz to jest paliwo. Po ile dzisiaj tankujesz? Doszło już do dychy? Bo to nie wiadomo. To się z godziny na godzinę zmienia. Nie kupuję tego, że rząd tutaj nic nie może zrobić. Oj może, może – dodał.

Kim jest Grzegorz Jankowski?

Grzegorz Jankowski studiował politologię na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę w mediach zaczął w 1990 r. w radiowej "Trójce". Później był sekretarzem redakcji w "Życiu Warszawy", a następnie w "Życiu". W 2001 r. został zastępcą redaktora naczelnego tygodnika "Newsweek Polska". W 2003 r. objął stanowisko redaktora naczelnego nowo powstałego dziennika "Fakt". Szefem tej gazety był przez niemal 11 lat, do maja 2014 r. W maju 2016 r. ukazała się jego książka "Fakt. Tak było naprawdę. Seks, afery, polityka". W przeszłości był także felietonistą tygodnika "Do Rzeczy" oraz prowadził poranne pasmo w Polskim Radiu 24 i programy publicystyczne w Programie 1. Polskiego Radia. Współpracował również z Superstacją. Od 2018 r. jest związany z Polsat News, gdzie prowadzi programy "Punkt widzenia Jankowskiego" oraz – wspólnie z Joanną Miziołek – "Dobry wieczór, Polsko".

Kanał Polsat News w serwisie YouTube ma obecnie 546 tys. subskrybentów. Do tej pory nadawca publikował tam przede wszystkim fragmenty swoich programów informacyjnych i publicystycznych.

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