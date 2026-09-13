Elegancka matka

Muszę jednak przyznać, że „tradycyjna chlebowość” ma pewien wdzięk, a „polski płaskiz” nowocześniej i krócej wyraża zachwyt krajobrazem Mazowsza, który pamiętamy z wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Tylko nie wiadomo, czy to Mazowsze pani MG miała na myśli.

Mazowsze. Piasek, Wisła i las. Mazowsze moje. Płasko, daleko.