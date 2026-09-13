Elegancka matka

NIEPRAKTYCZNA PANI DOMU Wydawało się, że pani Mróz-Gorgoń pobiła rekordy absurdu w temacie bełkot pseudonaukowy.
Muszę jednak przyznać, że „tradycyjna chlebowość” ma pewien wdzięk, a „polski płaskiz” nowocześniej i krócej wyraża zachwyt krajobrazem Mazowsza, który pamiętamy z wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Tylko nie wiadomo, czy to Mazowsze pani MG miała na myśli.
Mazowsze. Piasek, Wisła i las. Mazowsze moje. Płasko, daleko.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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