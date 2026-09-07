Kanclerz Niemiec: To największa porażka CDU od dziesięcioleci

Niedzielne wybory do landtagu Saksonia-Anhalt przyniosły historyczne zwycięstwo AfD – partia nie tylko wygrała, ale zrobiła to z ogromną przewagą nad CDU. Według wstępnego końcowego wyniku Alternatywa dla Niemiec zdobyła 43,8 proc. głosów, a chadecy zaledwie 17,2 proc. Frekwencja wyniosła 77,8 proc.

To najlepszy wynik AfD w historii jej startów w wyborach landowych. W poprzednich wyborach w Saksonii-Anhalt w 2021 r. partia zdobyła 20,8 proc., więc poparcie dla niej podwoiło się, podczas gdy poparcie dla CDU spadło o połowę.

AfD uzyskała 39 z 83 mandatów, więc do samodzielnej większości brakuje jej trzech mandatów. Oznacza to, że mimo spektakularnego zwycięstwa nie może sama utworzyć rządu.

Wybory w Saksonii-Anhalt. Merz przyznaje, że CDU poniosła sromotną porażkę

Kanclerz Niemiec i przewodniczący CDU Friedrich Merz uznał wynik wyborów w Saksonii-Anhalt za najcięższą porażkę wyborczą jego partii od dziesięcioleci. Jak powiedział, rezultat wstrząsnął CDU "aż do fundamentów".

Merz podkreślił również, że CDU nie może przejść nad wynikiem wyborów do porządku dziennego, a jego konsekwencje będą odczuwalne nie tylko w Saksonii-Anhalt, lecz w całej RFN. Ugrupowanie kanclerza straci bowiem ponad połowę posłów w parlamencie tego wschodnioniemieckiego kraju związkowego.

Współprzewodnicząca AfD Alice Weidel spodziewa się, że po zwycięstwie w Saksonii-Anhalt poparcie dla jej partii będzie nadal rosło i osiągnie 40 proc. w całych Niemczech.

OSW: Zwycięstwo AfD osłabia koalicję Merza

Ośrodek Studiów Wschodnich ocenia, że AfD "zawdzięcza swój sukces przede wszystkim popularności charyzmatycznego lidera kampanii w landzie (Ulricha Siegmunda – red.), rozczarowaniu rządami CDU oraz powszechnemu pragnieniu zmiany".

Zdaniem analityków OSW, zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec zwiększy presję na koalicję CDU/CSU-SPD w Berlinie, a wyniki wyborów osłabiają zwłaszcza jej lidera – Friedricha Merza.

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