Musk reaguje na zwycięstwo AfD. Dwa słowa po niemiecku

Musk odniósł się do wpisu współprzewodniczącej AfD Alice Weidel, która pogratulowała zwycięstwa liderowi partii w Saksonii-Anhalt Ulrichowi Siegmundowi.

Siegmund szybko odpowiedział miliarderowi, dziękując mu za wsparcie i deklarując gotowość do współpracy. "Jeśli podejmiemy w tej kwestii odpowiedzialność, z wielką radością powitałbym możliwość silnej i konstruktywnej współpracy" – napisał.

AfD wygrywa wybory w Saksonii-Anhalcie. Niemcy zagłosowali

Wynik AfD oznacza ponad dwukrotne zwiększenie poparcia w porównaniu z poprzednimi wyborami landowymi, w których partia uzyskała 20,8 proc. głosów. Rządząca dotychczas Saksonią-Anhaltem CDU poniosła poważną porażkę, zdobywając 17,2 proc. głosów. SPD otrzymała 9,3 proc., Zieloni 8,9 proc., a Lewica 8,6 proc.

Mimo zwycięstwa AfD nie zdobyła bezwzględnej większości mandatów. Pozostałe główne partie wykluczają współpracę z tym ugrupowaniem, co oznacza, że jego zdolność do utworzenia rządu pozostaje niepewna.

Agencja Reutera pisze o historycznym rezultacie, bo po raz pierwszy od II wojny światowej skrajnie prawicowa partia może znaleźć się w zasięgu przejęcia władzy w niemieckim kraju związkowym.

Chcą zniesienia sankcji wobec Rosji i ograniczenia pomocy dla Ukrainy

AfD opowiada się m.in. za znacznym ograniczeniem imigracji, zwiększeniem kompetencji państw narodowych kosztem instytucji UE oraz poprawą relacji z Rosją. Lider ugrupowania w Saksonii-Anhalcie deklarował również wznowienie importu rosyjskiego gazu, zniesienie sankcji wobec Moskwy i ograniczenie pomocy dla Ukrainy.

Musk od dawna otwarcie wspiera AfD. W 2025 r. apelował do Niemców o głosowanie na tę partię i uczestniczył w jej kampanii wyborczej przed wyborami do Bundestagu. W grudniu 2024 r. miliarder napisał na portalu X: "Tylko AfD może uratować Niemcy".

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