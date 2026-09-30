Zwrot ws. rektora krakowskiej uczelni. Minister nauki przegrywa w sądzie

Minister nauki Marcin Kulasek odwołał rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z powodu rzekomego "rażącego lub uporczywego naruszania prawa". Resort przekonywał, powołując się na opinie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Kolegium Rektorskiego Akademickich Szkół Polskich, że na uczelni dochodziło do "licznych naruszeń praw pracowniczych".

Teraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję ministra nauki. Jak dowiedziało się Radio Kraków w biurze prasowym uczelni, prof. Piotr Borek wrócił w środę (30 września) na stanowisko rektora UKEN.

"Dzisiejszy wyrok WSA w Warszawie to ważna wiadomość dla całej społeczności UKEN. Cieszę się, że prof. Piotr Borek może wrócić do pełnienia funkcji Rektora, do której został wybrany przez społeczność akademicką. Czas na stabilność i spokojną pracę Uniwersytetu" – skomentował w serwisie X Włodzimierz Bernacki senator PiS, w latach 2020-2023 sekretarz stanu w resortach odpowiedzialnych za naukę.

Ministerstwo rozważa wniesienie skargi kasacyjnej od decyzji WSA. Najpierw jednak musi otrzymać pisemne uzasadnienie wyroku.

Prof. Borek: Byłem zmuszany do rezygnacji

Prof. Piotr Borek był w listopadzie ub.r. gościem na kanale "Do Rzeczy" na YouTubie. Opowiedział o okolicznościach swojego odwołania przez ministra nauki. Ujawnił, że ministerstwo już wcześniej próbowało zmusić go do odejścia z uczelni.

Jak wskazał, cała procedura jego odwołania była zainicjowana już na początku września 2024 r. i miała "wyłącznie podłoże polityczne". Wspomniał, że poprzedni szef resortu nauki Dariusz Wieczorek przyznał mu dodatek funkcyjny w wysokości 1 zł brutto, co, jak uważa, miało zmusić go do odejścia. Zaznaczył, że – pomimo jego próśb – ani poprzedni, ani obecny minister nie chciał spotkać się z nim, aby przedstawić swoje uwagi do jego pracy.

– Ponad pięć lat temu nasz uniwersytet był w fatalnej sytuacji finansowej. Otrzymaliśmy wsparcie od rządu Zjednoczonej Prawicy, a konkretnie od pana ministra Przemysława Czarnka. Przeprowadziliśmy restrukturyzację i dzisiaj uczelnia jest wzorem dla całego środowiska akademickiego. Z jakichś powodów boli to ministrów lewicy – najpierw pana Wieczorka, teraz pana Kulaska – mówił.

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