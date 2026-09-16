Afera wokół AWS. "Sopiński i jego najbliższy krąg dyscyplinarnie zwolnieni"

"Informuję, że z dniem 16 września 2026 r. (...) podjąłem decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę z niżej wymienionymi pracownikami Akademii Wymiaru Sprawiedliwości: dr Michał Sopiński, dr Mariusz Kuryłowicz, dr Iwona Lewandowska-Pierzynka, dr Kamila Chmiel" – czytamy w komunikacie, podpisanym przez "wypełniającego obowiązki rektora-komendanta" dr. hab. Sławomira Cudaka, prof. AWS.

"Dziś p.o. Rektora-Komendanta podjął decyzję o dyscyplinarnym zwolnieniu (art. 52 Kodeksu pracy) czterech kluczowych osób dawnego układu AWS, w tym b. rektora Michała Sopińskiego. To skutek ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych" – napisała na platformie X wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart.

"Michał Sopiński i jego najbliższy krąg dyscyplinarnie zwolnieni z Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Przez lata myśleli, że uczelnia mundurowa to ich prywatna twierdza i zaplecze polityczne. Mylili się" – stwierdził szef MS i prokurator generalny Waldemar Żurek.

Sopiński zawiadamia prokuraturę

Do sprawy odniósł się Michał Sopiński. "Uzurpator Sławomir Cudak, nie będąc do tego umocowanym prawnie, właśnie rozpoczął proces represji wobec pracowników Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Informację o ich dyscyplinarnym zwolnieniu przekazał na portalu Facebook. Nawet nie ma co tu komentować" – napisał.

"Składam doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez S. Cudaka" – poinformował.

"Cudak włamał się do gabinetu rektora!"

W środę Sławomir Cudak dostał się do gabinetu rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Poinformowała o tym, przebywająca od kilku dni w siedzibie AWS, poseł Prawa i Sprawiedliwości Maria Kurowska.

"S. Cudak włamał się do Gabinetu Rektora! Siedzi w sekretariacie. Prawdopodobnie wybili przejście w ścianie! Wcześniej chciał wejść, zbliżając się do mnie na odległość 5 cm" – alarmowała w mediach społecznościowych polityk PiS. Siedzenie w rektoracie nie czyni Pana rektorem! Rektorem jest Michał Sopiński powołany zgodnie z prawem!" – dodała.

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