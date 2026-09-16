"Wybili przejście w ścianie!". Kurowska zamieściła nagranie z AWS

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował 10 września, że dr Michał Sopiński "definitywnie przestaje pełnić funkcję Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości". Jako powód MS wymieniło nieprawidłowości dotyczące postępowań o nadanie stopnia doktora, naruszenie zasady apolityczności i nieprawidłowości przy realizacji zadań związanych z aplikacją kuratorską.

Obowiązki rektora-komendanta AWS resort powierzył dr. hab. Sławomirowi Cudakowi, prof. AWS. Dr Sopiński nie uznaje skuteczności swojego odwołania. – Minister Żurek nie doręczył mi w trybie KPA decyzji o moim odwołaniu – oświadczył. Podnosi także argument dotyczący wcześniejszego zabezpieczenia wydanego przez Trybunał Konstytucyjny.

Sposób przeprowadzenia zmian kwestionują również politycy Prawa i Sprawiedliwości. W budynku AWS cały czas przebywa Maria Kurowska. Poseł PiS protestuje w ten sposób przeciwko działaniom obecnej władzy i próbuje nie dopuścić Sławomira Cudaka do gabinetu rektorskiego.

Kurowska: Cudak włamał się do gabinetu rektora!

Maria Kurowska zamieściła na platformie X nowy wpis, w którym przekazała, że Sławomir Cudak dostał się do gabinetu rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w nietypowych okolicznościach.

"S. Cudak włamał się do Gabinetu Rektora! Siedzi w sekretariacie. Prawdopodobnie wybili przejście w ścianie! Wcześniej chciał wejść, zbliżając się do mnie na odległość 5 cm. Siedzenie w rektoracie nie czyni Pana rektorem! Rektorem jest Michał Sopiński powołany zgodnie z prawem!" – napisała.

Poseł PiS opublikowała również nagranie. – W pewnym momencie błysło mi światło, odwracam się i nagle widzę, że z drugiej strony drzwi, w gabinecie, jest pan Sławomir Cudak – relacjonowała.

– Popatrzcie państwo na tego człowieka, jaki on jest szczęśliwy, ponieważ zdobył twierdzę. Nie wiem jakim wejściem. Tam są dwa sekretariaty. On właściwie usiadł chyba w sekretariacie. On nawet nie wie, gdzie tu jest rektorat – mówiła.

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