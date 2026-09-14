Starosta odbiera honory jak prezydent. Nagranie z liceum podbija internet

Na opublikowanym w internecie filmie widać Kurowską podczas uroczystości związanej z awansami uczniów klas mundurowych. Starosta przechodzi przed szeregiem kadetów, którzy oddają jej honory. Po przejściu przed uczniami Kurowska zwraca się do nich słowami: "Czołem, kadeci", na co odpowiadają: "Czołem, pani starosto".

Wydarzenie wzbudziło szczególne zainteresowanie ze względu na jego wojskową oprawę. W nagraniu słychać "Marsz Generalski", a cała ceremonia przypomina przegląd pododdziału. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze sugerujące, że starosta została potraktowana jak osoba pełniąca najwyższe funkcje państwowe.

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Jabłoński: Sobkowiak-Czarnecka ma poważną konkurencję

Do sprawy odnieśli się również politycy. Minister energii Miłosz Motyka określił wydarzenie mianem "Misiewiczostwa na najwyższym poziomie", czym nawiązał do ekscesów byłego rzecznika MON Bartłomieja Misiewicza.

Nagranie komentowali także inni politycy, krytykując sposób organizacji uroczystości. "Wybitne... Trzeba przyznać, że spektakularna pani minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ma poważną konkurencję" – ocenił Paweł Jabłoński, poseł Rozwoju Plus.

Istotnym elementem sprawy jest fakt, że uczestnikami ceremonii byli uczniowie klas mundurowych, a nie żołnierze. Kontrowersje nie dotyczą więc samego funkcjonowania klas mundurowych, lecz przede wszystkim formy uroczystości i wykorzystania elementów ceremoniału wojskowego podczas spotkania z przedstawicielką samorządu.

"Czołem, pani starosto". Kim jest Iwona Kurowska?

Iwona Kurowska jest starostą powiatu garwolińskiego i politykiem związanym z PiS. Wcześniej była posłanką, a także służyła w Wojskach Obrony Terytorialnej jako żołnierz rezerwy.

Nagranie szybko rozprzestrzeniło się w sieci, wywołując pytania o granice wykorzystywania wojskowej symboliki podczas wydarzeń o charakterze samorządowym i szkolnym.

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