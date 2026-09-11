Najnowszy sondaż. Tak chcą głosować Polacy

W sondażu Opinia24 nie odnotowano znaczących zmian w poziomie poparcia dla partii politycznych w Polsce. Na czele wciąż znajduje się Koalicja Obywatelską. Za nią – Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja "Wolność i Niepodległość. Ogółem w Sejmie znalazłoby się 6 ugrupowań, w tym ugrupowanie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus.

Wyniki najnowszego sondażu

Na partię Donalda Tuska chce obecnie głosować 31,4 proc. respondentów. To wzrost o 1,1 pkt proc. w porównaniu do badania tej sondażowni sprzed miesiąca. PiS zdobyło 17,5 proc. głosów (o 0,3 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu). Głosowanie na Konfederację zadeklarowało 12,6 proc. ankietowanych (spadek o 2,7 pkt proc.).

W Sejmie znalazłyby się jeszcze Lewica z wynikiem 7,2 proc. (wzrost o 0,2 pkt proc.), Konfederacja Korony Polskiej na którą chce głosować 6,9 proc. respondentów (spadek o 2,1 pkt proc.) oraz Rozwój Plus, który zdobył 5,7 proc. wskazań (wzrost o 0,4 pkt proc.).

Progu nie przekroczyły za to partia Razem (4,2 proc.), PSL (2,2 proc.) i Polska 2050 (1,4 proc.). Na inne partie chce głosować 0,5 proc. badanych. Aż 10,4 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Deklarowana frekwencja wynosi 53 proc. respondentów.

Badanie pracowni Opinia24 przeprowadzono w dniach 7—9 września 2026 r. na reprezentatywnej próbie 1001 pełnoletnich mieszkańców Polski metodą CATI i CAWI.

Afera wpłynie na wyniki wyborów?

W nowym sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu", ankietowanych zapytano, czy afera Zondacrypto wpłynie na wynik wyborów w 2027 roku.

51 proc. respondentów twierdzi, że tak.

27 proc. ankietowanych uważa, że afera Zondacrypto nie wpłynie na wynik przyszłorocznych wyborów.

Pozostałe 22 proc. uczestników sondażu nie ma zdania na ten temat.

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