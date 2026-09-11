Pomiędzy Dniestrem a Prutem

Z PÓŁDYSTANSU Mołdawia kojarzy mi się z winem. Skutecznie konkurującym z najznamienitszymi światowymi markami.
Dość powiedzieć, że na dwór królowej Elżbiety II (ponoć na jej wyraźne życzenie) rokrocznie wprost z Mołdawii sprowadzano partię wyśmienitego Negru de Purcari, czerwonego wina o intensywnym smaku i niezwykle głębokiej barwie. Polska figuruje w czołówce importerów trunków płynnych, pochodnych winorośli uprawianej między Prutem a Dniestrem. Brylowały one na stołach podczas hucznej celebracji mołdawskiego święta narodowego – obchodzonego już po raz 35 – na którą zaprosiła Jej Ekscelencja Violeta Agrici, ambasador Republiki Mołdawii w Polsce.
Źródło: DoRzeczy.pl
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