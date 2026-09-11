Szef BBN o serii wypadków na kolei. "Przyglądam się im pod kątem sabotażu"

Bartosz Grodecki został zapytany w Radiu ZET o serię wypadków kolejowych i możliwość, że za częścią z nich mogą kryć się działania inne niż błędy czy nieuwaga kierowców. – Przyglądam się tym wypadkom pod kątem kwestii sabotażowych. Co z tego wynika? To pytanie, które warto zadać naszym służbom specjalnym – powiedział szef BBN.

Jak zaznaczył, wzrost liczby tego rodzaju zdarzeń powinien skłonić państwo do dokładniejszego sprawdzenia ich przyczyn. – Jeśli wypadków jest coraz więcej, to musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: czy to rzeczywiście wynika z ignorowania przez kierowców sygnalizacji świetlnej czy znaków drogowych, czy kryje się za tym coś więcej? – mówił.

"Nie warto ignorować tego wątku"

Grodecki zwrócił uwagę, że potencjalne zagrożenie należy rozpatrywać w szerszym kontekście sytuacji bezpieczeństwa Polski. – Jeśli mamy nagle skokowy wzrost takich rodzaju wypadków, kiedy informujemy, że jesień będzie kluczowa, mamy do czynienia ze wzrostem akcji sabotażowych, mamy więcej podpaleń, dochodzi do wycieków naszych danych, jasno czytamy komunikaty strony rosyjskiej, to nie warto ignorować tego wątku – stwierdził.

Jednocześnie szef BBN wyraźnie zastrzegł, że nie twierdzi, iż za wypadkami rzeczywiście stoją sabotażyści. – Nie mówię, że tak jest. Stawiam pytanie – podkreślił.

Zdaniem Grodeckiego Polska jako państwo położone w bezpośrednim sąsiedztwie wojny musi liczyć się z próbami testowania jej systemu bezpieczeństwa. – Wiemy doskonale, że nasze bezpieczeństwo będzie testowane – infosfera, cyberbezpieczeństwo, domena powietrzna, systemy odpowiedzi na prowokacje – wskazał.

Szef BBN zapewnił również, że kwestie bezpieczeństwa są co tydzień omawiane na Komitecie Bezpieczeństwa Narodowego, a prezydent jest na bieżąco szczegółowo informowany o sytuacji.

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